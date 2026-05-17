A qué hora juegan Argentinos vs. Belgrano, por la semifinal del Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Bicho y el Pirata jugarán un partido decisivo para definir el segundo pase a la final que se jugará contra River, el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Por Agregar C5N en









Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Este domingo se jugará la segunda semifinal del Torneo Apertura donde Argentinos Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba, en el Estadio Diego Armando Maradona en La Paternal. Sin margen de error, buscarán un pase a la final donde se enfrentarán a River que le ganó a Rosario Central.

Tras un partido friccionado, el Bicho le ganó por la mínima diferencia a Huracán en los cuartos de final gracias al tanto del delantero Tomás Molina a a los 5 minutos del tiempo extra. Lo dirigidos por Nicolás Diez se clasificó a estos playoffs tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos, y vencer a Lanús en los octavos de final mostrando un juego prolijo, de buen pie y paciente.

En caso de lograr el pase a la final se medirá al River de Eduardo Coudet, un rival que ya enfrentó en la quinta fecha del torneo cuando el entrenador del Millonario aún era Marcelo Gallardo. En aquel encuentro, el Bichito se impuso por 1 a 0 de local gracias al tanto de Hernán López Muñoz.

Para este encuentro, Diez pondrá lo mejor que tiene a disposición, aunque mantendría una duda en la delantera: Iván Morales pelea mano a mano con Facundo Jainikoski, que viene de ser titular ante el Globo. El resto del equipo será el que viene saliendo de memoria en lo que va del campeonato y buenos resultados viene teniendo.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2 a 0 al Unión. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, el Pirata abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.