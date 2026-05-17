17 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Argentinos vs. Belgrano, por la semifinal del Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Bicho y el Pirata jugarán un partido decisivo para definir el segundo pase a la final que se jugará contra River, el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

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Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Este domingo se jugará la segunda semifinal del Torneo Apertura donde Argentinos Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba, en el Estadio Diego Armando Maradona en La Paternal. Sin margen de error, buscarán un pase a la final donde se enfrentarán a River que le ganó a Rosario Central.

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Tras un partido friccionado, el Bicho le ganó por la mínima diferencia a Huracán en los cuartos de final gracias al tanto del delantero Tomás Molina a a los 5 minutos del tiempo extra. Lo dirigidos por Nicolás Diez se clasificó a estos playoffs tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos, y vencer a Lanús en los octavos de final mostrando un juego prolijo, de buen pie y paciente.

En caso de lograr el pase a la final se medirá al River de Eduardo Coudet, un rival que ya enfrentó en la quinta fecha del torneo cuando el entrenador del Millonario aún era Marcelo Gallardo. En aquel encuentro, el Bichito se impuso por 1 a 0 de local gracias al tanto de Hernán López Muñoz.

Para este encuentro, Diez pondrá lo mejor que tiene a disposición, aunque mantendría una duda en la delantera: Iván Morales pelea mano a mano con Facundo Jainikoski, que viene de ser titular ante el Globo. El resto del equipo será el que viene saliendo de memoria en lo que va del campeonato y buenos resultados viene teniendo.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2 a 0 al Unión. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, el Pirata abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.

Pensando en el 11 titular, el Pirata podría realizar solo cambio y contar con el regreso del delantero Lucas Passerini, ausente ante al Tatengue por su expulsión ante Talleres de Córdoba, en lugar de Nicolás Fernández.

El choque no será uno más para los cordobeses ya que tiene una motivación extra: la final no solo será en Córdoba el próximo domingo 24 de mayo, sino que el rival será el conjunto de Núñez, donde los hinchas podrían tomarlo como una especia de revancha del partido definitorio en 2011 cuando los también dirigidos por Zielinski hicieron historia en ganarle al Millonario, que perdió la categoría por primera vez en su historia.

Recientemente ambos equipos se cruzaron por la 13° fecha de este certamen: ya con el Chacho en el banco, el conjunto riverplatense se impuso por 3 a 0 con dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Horario: 17
  • Televisión: TNT Sports y ESPN Premium
  • Estadio: Diego Armando Maradona, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Lucas Novelli

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba: probables formaciones

  • Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
  • Belgrano (C): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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