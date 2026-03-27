27 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de marzo

El dólar oficial minorista repuntó sonbre el final de la jornada y cotizó $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Por
¿A cuánto cotizó el dolar?

¿A cuánto cotizó el dolar?

El Banco Central continúa con la racha compradora.
Te puede interesar:

El Banco Central sumó dólares otra vez, pero no logró frenar la baja de reservas

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1382,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1474,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.374,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa marzo con una sorpresiva tendencia bajista.

El dólar oficial profundizó la baja: perforó el piso de $1.400 por primera vez en el mes

El equipo de Luis Caputo tendrá un gran desafío en la próxima licitación.

El Gobierno sale al mercado con un bono en dólares y estira plazos más allá de su gestión

El dólar oficial comenzó la semana con tendencia bajista.

El dólar no levanta: fuerte baja en el inicio de la semana

El dictador Videla con Martínez de Hoz, el civil más influyente del régimen.
play

Plata dulce y deudas amargas: la historia de cómo la dictadura destruyó la industria nacional y la economía

El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.

A cuánto cotiza el dólar en una nueva jornada sin operaciones

El dólar oficial cerró la semana a la baja.

El dólar esquiva la crisis en Medio Oriente y cotiza a la baja

Rating Cero

La reconocida actriz, Marta Lubos, participó de innumerables obras de cine, TV y teatro. 

Murió Marta Lubos a sus 82 años: dolor por la partida de una actriz emblemática

El actor habló del golpe de Estado como el “más violento, cruel y sanguinario”.

Juan Diego Botto, a 50 años del golpe de Estado: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo"

Todo indica que la serie volverá a posicionarse entre lo más visto de Netflix, impulsada por una audiencia que espera respuestas y un desenlace a la altura de su impacto.
play

Esta serie de Netflix llega a su fin y promete ser tendencia en la plataforma: por qué es elegida entre adolescentes

Qué fue de la vida del Robin de Batman que desapareció de las pantallas. 

Qué fue de la vida del Robin "olvidado" de una de las películas de Batman

Felipe y Tovar se adentraron en el entramado policial y judicial de la Ciudad de México para documentar el trabajo de Herrera, quien se convirtió en la primera fiscal especializada en feminicidios de la capital del país, tras un concurso público. 
play

De qué se trata La fiscal, la nueva serie de Netflix sobre un histórico hecho en la justicia de mexicana

La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance.

¿En pareja? Qué dijo José Chatruc sobre el supuesto romance con Sabrina Rojas

últimas noticias

El oficialismo envió un proyecto para modificar la Ley de expropiaciones.

Milei anunció que envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de expropiaciones

Hace 13 minutos
play

Las principales frases de la cadena nacional de Milei tras el fallo a favor de YPF

Hace 20 minutos
Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estados Unidos afirmó que las operaciones en Irán terminarán "en cuestión de semanas"

Hace 54 minutos
Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei. 

En medio de la caída de la imagen de Milei, ¿qué impacto tienen los casos Libra y Adorni?

Hace 1 hora
La reconocida actriz, Marta Lubos, participó de innumerables obras de cine, TV y teatro. 

Murió Marta Lubos a sus 82 años: dolor por la partida de una actriz emblemática

Hace 1 hora