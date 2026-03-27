Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de marzo

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El dólar oficial minorista repuntó sonbre el final de la jornada y cotizó $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial minorista cotizó $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, $15 más del cierre del jueves, tras haber caído $10 en el inicio de una semana corta , marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo.

El Banco Central sumó dólares otra vez, pero no logró frenar la baja de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

La divisa estadounidense operó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1382,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1474,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.374,5.