Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 15 de mayo

El dólar minorista cerró la última rueda de la semana en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, tras haberse mantenido en la jornada del jueves. En tanto, el tipo de cambio mayorista bajó $ 3,50, contra una suba de $ 7,00 registrada en la semana anterior.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.425,04 y el contado con liquidación (CCL) a $1.487,84. En el mercado informal, el dólar blue escaló $5 a $1.415 para la venta.
Durante una jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este el dato de la inflación de abril, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.418,90 para la venta.
dolar blue billetes divisas dolares
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.394,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.425,04.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.405 para la compra y $1.405,5 para la venta.