Impacto en el aire: dos aviones se estrellaron en pleno show de la fuerza aérea de Estados Unidos Las aeronaves involucradas en el accidente fueron un Boeing F/A-18E/F Super Hornet y un Boeing EA-18G Growler pertenecientes a la Armada, cuyos cuatro ocupantes lograron eyectarse en paracaídas y salvarse. Por Agregar C5N en









Los cuatro pilotos salieron "sanos y salvos", aseguraron los responsables del espectáculo.

Dos aviones militares de la Armada de Estados Unidos se estrellaron en pleno vuelo de exhibición al oeste de Idaho. Las aeronaves involucradas en el accidente fueron un Boeing F/A-18E/F Super Hornet y un Boeing EA-18G Growler pertenecientes a la Armada, cuyos cuatro ocupantes lograron eyectarse en paracaídas y salvarse. Debido a la colisión, la base militar fue cerrada.

El impresionante accidente ocurrió durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies y las imágenes quedaron registradas en los celulares de los espectadores que rápidamente compartieron en redes sociales y se viralizaron. De acuerdo a los testigos, se vio a cuatro paracaídas descendiendo tras el impacto, confirmando que los tripulantes se eyectaron antes de la colisión.

“Teníamos cuatro paracaídas desplegados correctamente”, expresó uno de los presentadores del show aéreo ante el público presente. “Las tripulaciones lograron eyectarse y se encuentran a una milla al sur del lugar donde se observa el humo. Los paracaídas descendieron sin inconvenientes”, agregó.

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Por otro lado, las grabaciones muestran cómo los aviones de la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home volaban a poca distancia cuando se rozaron y quedaron aparentemente enganchadas, cayéndose hacia el suelo mientras desprendían destellos y fragmentos de las aeronaves.

Como consecuencia del impactante accidente, el espectáculo aéreo militar fue cancelado sin confirmación oficial de víctimas ni heridos. Tanto equipos de emergencia como autoridades militares iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.