17 de mayo de 2026 Inicio
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Los brotes de hantavirus y norovirus no afectaron la demanda de cruceros

La industria naviera proyecta cifras históricas de reservas para este año, con decenas de millones de turistas previstos a bordo, a pesar de las últimas emergencias sanitarias registradas en altamar.

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 Estiman un incremento del 4% en los viajes respecto a 2025.

 Estiman un incremento del 4% en los viajes respecto a 2025.

La industria mundial de cruceros proyecta cifras récord de pasajeros para el año 2026, con 38,3 millones de viajeros previstos a bordo, pese a las recientes alertas sanitarias por brotes de hantavirus y norovirus en diferentes naves alrededor del mundo.

La camioneta que chocó en Belgrano.
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Los incidentes recientes incluyen la muerte de tres turistas en el buque MV Hondius tras una escala en Argentina y contagios de norovirus en un navío en Francia. Sin embargo, representantes del sector aseguran que este tipo de hechos no suelen reducir la demanda.

La asociación patronal Cruise Lines International Association estimó un incremento del 4% en los viajes respecto al año anterior. En esa misma línea, la plataforma CruiseCompete registró un aumento del 31,7% en las reservas de camarotes en la primera mitad de mayo en comparación con el mismo periodo del ciclo previo.

Bob Levinstein, director ejecutivo de CruiseCompete, aseguró: "Puedo decir categóricamente que no hemos visto ninguna caída de la demanda". Además, el especialista explicó que una enfermedad con un impacto del 3% en un barco de gran capacidad "pasa completamente desapercibida para la gran mayoría de los turistas, y los cruceristas con experiencia lo saben".

Los viajeros frecuentes mantienen sus itinerarios intactos frente a las noticias médicas. La bloguera Jenni Fielding sostuvo: "Tengo ocho cruceros reservados y, desde luego, reservaré otro más".

"Los cruceros son tan seguros como cualquier otro tipo de vacaciones, siempre que los viajeros sigan consejos sanitarios sensatos y estén atentos a las recomendaciones oficiales", agregó.

Por su parte, el influencer Scott Eddy relató que el turista promedio "entiende que se trata de una situación sanitaria aislada y no de algo propio de los cruceros en sí".

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