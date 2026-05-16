16 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de mayo

Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa minorista mantiene los valores de cierre del viernes: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue y los financieros se comercializan alrededor de los $1.400.

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El dólar atravesó una semana estable en su cotización. 

El dólar atravesó una semana estable en su cotización. 

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El dólar oficial minorista cotiza a los mismos valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada de sábado sin operaciones oficiales: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Las acciones argentina no pudieron escapar del mal clima global.
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Por su parte, el blue y los financieros se comercializan sin grandes cambios en torno a los $1.400, luego de una semana marcada la noticia de que el FMI aprobará la revisión del acuerdo con Argentina y enviará en las próximas semanas el desembolso de u$s1.000.

El jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de la inflación de abril (2,6%) y, pese a la baja respecto al mes previo, sigue sin poder perforar la barrera del 2%.

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Durante la semana, el Gobierno recibió la confirmación de que el FMI enviará u$s1.000.

Durante la semana, el Gobierno recibió la confirmación de que el FMI enviará u$s1.000.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.394,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,04.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.405,5 para la venta.

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