15 de mayo de 2026 Inicio
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El riesgo país tocó los 540 puntos y el Merval cayó 1,4% en una jornada desafiante

En un contexto internacional de incertidumbre, los activos argentinos no escaparon al mal clima globlal: la bolsa porteña retrocedió 1,4% y los ADRs cayeron hasta 4,4% en Wall Street.

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Las acciones argentina no pudieron escapar del mal clima global.

Las acciones argentina no pudieron escapar del mal clima global.

Los activos argentinos vivieron una rueda de alta volatilidad y marcada tendencia negativa este viernes. En un escenario donde el clima internacional adverso y la incertidumbre política local pesaron más que el reciente dato de desaceleración inflacionaria, el riesgo país saltó un 2,5% en el día, ubicándose cerca de los 540 puntos básicos. Por su parte, el índice accionario S&P Merval retrocedió un 1,4% en pesos, arrastrado principalmente por el sector financiero y energético.

Luis Caputo y Javier Milei.
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En ese contexto, el S&P Merval cayó 1,4% en pesos, mientras que medido en dólares bajó 2,1%, se ubicó en torno de las 1.816 unidades, su nivel más bajo en los últimos dos meses y terminó en 2.707.868 puntos, en un mercado atravesado por la toma de ganancias y la cautela de los inversores pese al buen dato de inflación de abril.

Entre las acciones más golpeadas se destacaron Transportadora de Gas del Norte (-4,83%), Edenor (-3,92%), Metrogas (-3,49%), Supervielle (-3,23%) y Central Puerto (-3,17%). También operaron en rojo BBVA Argentina (-2,95%), BYMA (-2,77%), Grupo Galicia (-2,02%) y Loma Negra (-1,82%). La única suba destacada de la rueda fue la de Ternium Argentina (+0,49%), mientras que Aluar (-0,42%), Pampa Energía (-0,26%) e YPF (-0,46%) cerraron con bajas moderadas.

merval 15-5-2026

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron una jornada mayormente negativa este viernes, pese al alivio que generó el dato de inflación de abril. La única suba destacada fue la de Vista Energy (+0,61%), mientras que el resto de los ADRs operaron en rojo.

Las mayores caídas fueron para Supervielle (-4,94%), Telecom Argentina (-4,75%) y Edenor (-4,55%). También registraron pérdidas BBVA Argentina (-3,71%), Loma Negra (-3,71%), Grupo Financiero Galicia (-2,53%), YPF (-1,15%) y Pampa Energía (-1,11%), en una rueda marcada por la cautela de los inversores y la toma de ganancias.

adrs 15-5-2026

En la plaza local, el impacto se reflejó principalmente en la presión sobre acciones y en los bonos soberanos en dólares. Entre los títulos que más cayeron se destacaron el GD41 (-0,8%), el AL35 (-1%) y el AE38 (-1%), en una rueda de bajas generalizadas para la deuda hard dollar.

El indicador elaborado por el JP Morgan hiló su cuarta suba consecutiva, alcanzando los 540 puntos básicos y luego retrocediendo a 538. Esta cifra marca un retroceso respecto a la semana anterior, cuando el riesgo país había logrado perforado el piso de los 500 puntos tras una mejora en la calificación crediticia por parte de Fitch.

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