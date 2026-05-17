Sebastián Ortega y Valentina Zenere afrontan rumores de separación: ¿qué pasó? Según varios medios, pareciera que se separaron tras casi dos años de noviazgo en medio de un fuerte escándalo de infidelidad. Agregar C5N en









Sebastián Ortega le habría sido infiel a Valentina Zenere tras dos años de relación. Redes sociales

Se acentúan los rumores de separación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere, aparentemente por una tercera en discordia.

En LAM aseguraron que ya no estarían juntos, tras casi dos años de noviazgo en medio de un fuerte escándalo de infidelidad.

La relación que llegó a su fin, comenzó a mediados de 2024 durante las grabaciones de En el barro, el spin-off de El Marginal producido por Underground.

Tras casi dos años de noviazgo, Ortega y Zenere se encuentran en medio de un fuerte escándalo de infidelidad. La tercera en discordia sería Firpo, modelo y empresaria gastronómica de 38 años. Se acentuaron los rumores de separación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere, aparentemente por una tercera en discordia. Este jueves pasado, en LAM aseguraron que ya no estarían juntos, tras casi dos años de noviazgo en medio de un fuerte escándalo de infidelidad.

Esta pareja vuelve a quedar en el foco de la atención de los medios de comunicación, debido a la sorpresiva ruptura de la actriz (29) y el productor (52) trascendió en los programas de espectáculos de la televisión argentina. Paralelamente, cobró fuerza la información difundida en Puro Show (eltrece), donde señalaron que Zenere descubrió que Ortega mantenía encuentros secretos con Malena Firpo.

La relación que llegó a su fin, comenzó a mediados de 2024 durante las grabaciones de En el barro, el spin-off de El Marginal producido por Underground, donde ella obtuvo el rol protagónico. El romance se blanqueó en septiembre de ese año. Llegaron a convivir en Buenos Aires e incluso estrenaron juntos la serie Amor Animal para Prime Video. A continuación te contamos más detalles.

Qué sucede en la relación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere Tras casi dos años de noviazgo, Ortega y Zenere se encuentran en medio de un fuerte escándalo de infidelidad. La tercera en discordia sería Firpo, modelo y empresaria gastronómica de 38 años. En el famoso programa de Canal Trece, aseguraron que el productor se veía con ella desde hacía tres años en el mismo country de Zona Norte donde reside.

Así, Malena Firpo fue señalada en los medios como la tercera en discordia en la relación entre el productor Sebastián Ortega y la actriz Valentina. Esta filtración desató una gran polémica que derivó en la separación definitiva de la pareja, la responsable de ello se desempeña en el ámbito comercial como dueña de una conocida franquicia gastronómica en la Zona Norte de Buenos Aires. "Sebastián Ortega habría mantenido encuentros durante distintos períodos entre 2023 y 2025", según relató la panelista Nancy Duré.

Valentina Zenere y Sebastian Ortega @revistacaras Asimismo, reveló en el programa Puro Show de El Trece, Ortega y Firpo se conocieron en 2023 a través de redes sociales en un barrio privado de Pilar, cuando él todavía estaba soltero. El conflicto estalló al descubrirse registros de ingresos y visitas esporádicas en exclusivos countries durante 2024 y 2025. Estas fechas se superponían con el noviazgo formal que el productor ya mantenía con Valentina Zenere. Tras conocerse públicamente estos encuentros secretos y los detalles de los ingresos vehiculares, la crisis escaló rápidamente. Pocos días después del estallido mediático, periodistas de espectáculos en programas como LAM confirmaron la ruptura definitiva entre Ortega y Zenere, motivada tanto por el desgaste de la distancia como por este escándalo de infidelidad. Sebastián Ortega y Valentina Zenere El productor habló de la intimidad personal y profesional con su actual pareja. Redes sociales