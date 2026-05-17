Conductores de programas de la TV estatal iraní disparon y enseñaron a usar AK-47 en vivo

Mientras las negociaciones formales entre Teherán y Washington continúan estancadas y crece la tensión por la guerra en Medio Oriente y el futuro del programa nuclear iraní, varios presentadores tocaron el tema de la utilización de los famosos fusiles soviéticos y hasta dispararon dentro del estudio.

En el canal Ofogh de Irán, un militar enseñó al conductor Hossein Hosseini a armar y disparar un fusil AK-47.

Mientras las negociaciones formales entre Irán y Estados Unidos continúan estancadas y crece la tensión por la guerra en Medio Oriente y el futuro del programa nuclear iraní, se viralizaron imágenes de varios programas de televisión del país persa con personas portando fusiles AK-47, conocidos popularmente como kaláshnikovs, enseñando cómo usarlos e incluso realizando disparos .

Los videos difundidos muestran a al menos tres conductores de diversos programas emitidos por la televisión de la República Islámica con armas ligeras, ofreciendo demostraciones sobre su manejo, incluida la instrucción sobre cómo montar y desmontar un kaláshnikov .

En una de las emisiones más difundidas, la presentadora Mobina Nasiri aparece en directo en el canal 3 sosteniendo un kaláshnikov . En otra, Hossein Hosseini aparece en el canal Ofogh junto a un militar que le da instrucciones sobre cómo utilizar este fusil e incluso realiza disparos dentro del estudio .

En el canal 1 también se ha emitido otro segmento dedicado a explicar cómo desmontar y volver a montar el arma . Durante estos programas, algunos presentadores afirman que, si fuera necesario, se unirían a la guerra.

Las imágenes se viralizaron rápidamente durante el fin de semana y aportan más tensión al crudo momento que se vive en Medio Oriente, con un diálogo estancado y la posibilidad en el horizonte de una vuelta a los bombardeos.

Estrecho de Ormuz, comercio e Irán: los ejes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en China

El presidente de China, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una cumbre donde coincidieron en avanzar con el fortalecimiento del comercio bilateral, la apertura "permanente" del estrecho de Ormuz y en que Irán "jamás podrá poseer armas nucleares".

El encuentro se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín donde, según informó la Casa Blanca en un comunicado, ambas partes dialogaron sobre cómo fortalecer la cooperación económica entre los países,"incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en nuestras industrias".

Buques Estrecho de Ormuz

Además, detallaron, los mandatarios "coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía". Por su parte, Xi Jinping "también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso, y expresó su interés en adquirir más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro".

"Ambos países coincidieron en que Irán jamás podrá poseer armas nucleares", concluyó el escrito publicado por la Casa Blanca en X, junto a una serie imágenes de ambos mandatarios.