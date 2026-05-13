13 de mayo de 2026 Inicio
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Deuda en pesos: el Gobierno renovó vencimientos y captó u$s300 millones

En la previa del dato de inflación de abril, la Secretaría de Finanzas adjudicó $10,71 billones y logró un rollover del 110% sobre ofertas por $14,40 billones. Además, colocó u$s150 millones en el AO27 y la misma cifra en el AO28.

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El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.

El Gobierno brindó los resultados de la primera licitación de mayo: colocó $10,71 billones y logró un rollover del 110% sobre ofertas totales por $14,40 billones, y obtuvo financiamiento neto positivo en una licitación clave, en la previa del dato de inflación de abril. Además, logró captar u$s300 millones de la apertura de los bonos en dólares AO27 y AO28.

El equipo de Luis Caputo logró una exitosa licitación del BONAR 27.
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La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación se concentró en instrumentos a tasa fija. La Lecap con vencimiento al 30 de septiembre de 2026 absorbió $4,48 billones y se consolidó como el instrumento más demandado de la jornada, con una tasa efectiva mensual del 2,09%. En paralelo, la cartera económica mantuvo su estrategia de extender plazos de financiamiento. El plazo promedio de emisión trepó a 531 días, muy por encima de los 385 días registrados en la licitación anterior.

En ese marco, Finanzas incorporó bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028 y 2029, con el objetivo de descomprimir la curva CER y ofrecer alternativas de cobertura frente a la inflación. Allí logró captar otros $4,69 billones entre ambos instrumentos. En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo su estrategia de extender plazos de financiamiento. El plazo promedio de emisión trepó a 531 días, muy por encima de los 385 días registrados en la licitación anterior.

"43% de la emisión fue a 2028/2029 y a tasas de mercado", aseveró Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

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El resultado de la primera licitación de mayo

  • Lecap al 30 de septiembre de 2026: $4,48 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,09% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva anual (TIREA) de 28,14%.
  • Bono del Tesoro cero cupón con ajuste por CER (Boncer) con vencimiento el 31 de mayo de 2027: $0,24 billones a una TIREA de 1,54%.
  • Boncer al 30 de septiembre de 2027: $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.
  • Bono del Tesoro Dual (CER/Tamar) al 30 de junio de 2028: $2,24 billones a una TIREA de 4%.
  • Bono Dual (CER/Tamar) con vencimiento el 29 de junio de 2029: $2,45 billones a una tasa de 6,19%.
  • Letra del Tesoro vinculada al dólar cero cupón (Lelink) al 30 de septiembre de 2026: $0,58 billones a una TIREA de 5,11%.

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