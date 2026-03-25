Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de marzo
Tras el feriado largo, la divisa norteamericana bajó $13 en el segmento mayorista, mientras que el minorista en el Banco Nación operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el blue acompañó la tendencia bajista.
El dólar oficial comenzó la semana con tendencia bajista.
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El dólar oficial mayorista cayó $13 y cotizó este lunes a $1.368,50 para la compra y $1.377,50, mientras que el segmento minorista en el Banco Nación tocó los $1.400, en el inicio de una semana corta, luego de una que terminó a la baja, marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo.