25 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de marzo

Tras el feriado largo, la divisa norteamericana bajó $13 en el segmento mayorista, mientras que el minorista en el Banco Nación operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el blue acompañó la tendencia bajista.

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El dólar oficial comenzó la semana con tendencia bajista.

El dólar oficial comenzó la semana con tendencia bajista.

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El dólar oficial mayorista cayó $13 y cotizó este lunes a $1.368,50 para la compra y $1.377,50, mientras que el segmento minorista en el Banco Nación tocó los $1.400, en el inicio de una semana corta, luego de una que terminó a la baja, marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo.

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Entre los financieros, el dólar MEP bajó 0,7% a $1.406,29, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 1% a $1.455,29. En tanto, el dólar blue cayó $5 a $1.420 para la venta.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve con estabilidad en una nueva semana corta.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en una nueva semana corta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.377,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.455,29 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.406,29.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.384,5.

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