Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo son movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes, en una semana con ligeros altibajos pero que en el acumulado no tuvo modificaciones respecto a la anterior.
Por su parte, el blue y los financieros se comercializaron sin grandes cambios en torno a los $1.400, luego de una semana marcada la noticia de que el FMI aprobará la revisión del acuerdo con Argentina y enviará en las próximas semanas el desembolso de u$s1.000.
El jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de la inflación de abril (2,6%) y, pese a la baja respecto al mes previo, sigue sin poder perforar la barrera del 2%.
Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial atraviesa la primera mitad del año sin grandes sobresaltos.
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.394,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,04.
Dólar futuro
El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.405,5 para la venta.