Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de mayo

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, mientras que el blue y los financieros se comercializan alrededor de los $1.400.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , en una jornada de domingo son movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes , en una semana con ligeros altibajos pero que en el acumulado no tuvo modificaciones respecto a la anterior.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de mayo

Por su parte, el blue y los financieros se comercializaron sin grandes cambios en torno a los $1.400, luego de una semana marcada la noticia de que el FMI aprobará la revisión del acuerdo con Argentina y enviará en las próximas semanas el desembolso de u$s1.000.

El jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de la inflación de abril (2,6%) y, pese a la baja respecto al mes previo, sigue sin poder perforar la barrera del 2%.

El dólar oficial atraviesa la primera mitad del año sin grandes sobresaltos.

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.394,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,04.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.405,5 para la venta.