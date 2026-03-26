El Banco Central sumó dólares otra vez, pero no logró frenar la baja de reservas La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 55ª jornada consecutiva pero no logra engrosar las reservas brutas internacionales: cayeron en u$s296 millones y tocaron mínimos de casi tres meses. Por + Seguir en







El Banco Central continúa con la racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria no paran de caer: bajaron u$s296 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s57 millones en su 55ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.986 millones en el año, de los cuales u$s203 millones corresponden a marzo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales perforaron el piso de los u$s44.000 millones y se ubicaron en los u$s43.536 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a alcanzar casi los u$s4.000 millones, alcanzando el 40% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2037254928415019419&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/bTep6O1P62 — BCRA (@BancoCentral_AR) March 26, 2026 La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.