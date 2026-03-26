26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central sumó dólares otra vez, pero no logró frenar la baja de reservas

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 55ª jornada consecutiva pero no logra engrosar las reservas brutas internacionales: cayeron en u$s296 millones y tocaron mínimos de casi tres meses.

Por
El Banco Central continúa con la racha compradora.

El Banco Central continúa con la racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria no paran de caer: bajaron u$s296 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s57 millones en su 55ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.986 millones en el año, de los cuales u$s203 millones corresponden a marzo.

El economista cuestionó el plan del BCRA.
Te puede interesar:

Melconian lanzó una dura advertencia sobre las reservas: "Se te van por la alcantarilla"

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales perforaron el piso de los u$s44.000 millones y se ubicaron en los u$s43.536 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a alcanzar casi los u$s4.000 millones, alcanzando el 40% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2037254928415019419&partner=&hide_thread=false

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas 26-3
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central compra dólares ininterrumpidamente desde el 5 de enero.

El Banco Central compró el 41% de los dólares operados en el mercado, pero la suba de reservas fue acotada

El dólar oficial atraviesa marzo con una sorpresiva tendencia bajista.

El dólar oficial profundizó la baja: perforó el piso de $1.400 por primera vez en el mes

El dólar oficial comenzó la semana con tendencia bajista.

El dólar no levanta: fuerte baja en el inicio de la semana

El dictador Videla con Martínez de Hoz, el civil más influyente del régimen.
play

Plata dulce y deudas amargas: la historia de cómo la dictadura destruyó la industria nacional y la economía

El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.

A cuánto cotiza el dólar en una nueva jornada sin operaciones

El dólar oficial cerró la semana a la baja.

El dólar esquiva la crisis en Medio Oriente y cotiza a la baja

Rating Cero

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

Nazareno Pompei y Jessica Eli Maciel en la casa de Gran Hermano.
play

"Gente de color marrón": una nueva expresión racista en Gran Hermano generó una ola de críticas

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.

"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras"

La biopic de Madonna está en pausa desde 2023. 
play

Madonna vuelve a la actuación: será protagonista de una exitosa serie de comedia

Tini Stoessel y María Becerra.
play

Qué publicó María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y cómo reaccionó Tini Stoessel

últimas noticias

El efectivo policial fue trasladado al Hospital Interzonal Evita de Lanús donde murió por las heridas.

Crimen en Lanús: mataron a un policía federal para robarle la moto

Hace 6 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 27 de marzo

Hace 9 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de marzo

Hace 10 minutos
Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Hace 14 minutos
Lionel Scaloni en la Bombonera.

No es Leandro Paredes: Lionel Scaloni elogió a un futbolista de Boca y lo definió como "muy interesante"

Hace 17 minutos