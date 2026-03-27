27 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei celebró el fallo en el caso YPF como "el mayor logro jurídico de la historia"

El Presidente ratificó que la sentencia "implica que Argentina no debe pagar nada". La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalida el resarcimiento ordenado por la jueza Loretta Preska.

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Milei celebró el fallo de la Justicia de EEUU en el caso YPF.

Milei celebró el fallo de la Justicia de EEUU en el caso YPF.

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El presidente Javier Milei celebró el fallo de la justicia de Nueva York que anula la condena por la expropiación de la empresa YPF, que obligaba al país a pagar más de u$s16.000 millones y lo definió como "el mayor logro jurídico de la historia".

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"GANAMOS EL JUICIO DE YPF. La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)", escribió el mandatario en la red social X.

"Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!", concluyó.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el resarcimiento.

En los hechos, la Cámara devolvió el caso “para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

“Las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino”, sostuvo el tribunal, y agregó que “las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.

El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no busca determinar si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que se inició por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.

El caso había comenzado en 2015, luego de la expropiación que se había determinado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

En ese momento, el viceministro de Economía Axel Kicillof defendió la medida argumentando que lo que hacía el Congreso era aplicar la Constitución, que es superior al estatuto privado de la empresa, y que había hay un interés público comprometido: el control de una empresa clave para el desarrollo estratégico del país.

Ahora, el tribunal sostuvo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización. De aquí en adelante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

"Los reclamos de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, sostuvo el escrito.

El comunicado de la Oficina del Presidente

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