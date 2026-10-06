Paro de subtes: levantaron la medida de fuerza y la línea A circulará normalmente La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro suspendió el paro después de un acuerdo con Emova, que prometió pagar "lo descontado injustamente" a los empleados. Por Agregar C5N en









La medida de fuerza fue levantada. Redes sociales

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció que levantó el paro de la línea A de subte, luego de que alcanzara un acuerdo con la empresa concesionaria Emova en el marco de un conflicto salarial. La medida estaba prevista para este martes desde las 19 hasta el cierre del servicio.

En un comunicado, el sindicato que nuclea a los trabajadores del subte informó el levantamiento de la medida de fuerza: "Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informamos que quedan suspendidas las medidas de autodefensa que íbamos a llevar adelante el día de hoy, ya que se entabló una instancia de diálogo con la empresa EMOVA, que se comprometió a abonar en las próximas 48 hs lo descontado injustamente a los trabajadores y trabajadoras".

El paro había sido anunciado el lunes después de que el gremio denunciara que los recortes afectan a trabajadores que cumplieron con sus tareas durante todo el mes, lo que calificaron como una actitud arbitraria que vulnera derechos laborales y "rompe la paz social".

Se levantó el paro de la línea A de subte. X (@prensadelsubte) Por su parte, la compañía concesionaria había manifestado su "preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios". También remarcó que "esta decisión por parte del sindicato responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal".

Finalmente, la empresa afirmó que, "de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo formulado en forma genérica, abarcaría a unos 20 trabajadores, es decir que involucraría a menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas. Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad".

La línea D de subte tendrá servicio extendido por la despedida de Lionel Messi El Gobierno porteño anunció que la línea D de subte circulará este martes con un horario extendido debido a la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina, que se llevará adelante con un partido amistoso con Benín a las 20 en el estadio Monumental y por la cual se espera una masiva asistencia de público. En una publicación en las redes sociales, el Gobierno porteño confirmó la prolongación del horario de funcionamiento de la línea D por el adiós del capitán: "Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso. Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Ingreso único por Congreso de Tucumán, con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. Gracias 10, te vamos a extrañar". GRACIAS, LIONEL. HA SIDO UN VIAJE MARAVILLOSO. Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Ingreso único por Congreso de Tucumán, con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.Gracias , te vamos a extrañar #TranquiVoyEnSubte #Subte #Messi — BA Subte (@basubte) October 5, 2026