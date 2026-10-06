6 de octubre de 2026 Inicio
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Paro de subtes: levantaron la medida de fuerza y la línea A circulará normalmente

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro suspendió el paro después de un acuerdo con Emova, que prometió pagar "lo descontado injustamente" a los empleados.

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La medida de fuerza fue levantada.

La medida de fuerza fue levantada.

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En un comunicado, el sindicato que nuclea a los trabajadores del subte informó el levantamiento de la medida de fuerza: "Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informamos que quedan suspendidas las medidas de autodefensa que íbamos a llevar adelante el día de hoy, ya que se entabló una instancia de diálogo con la empresa EMOVA, que se comprometió a abonar en las próximas 48 hs lo descontado injustamente a los trabajadores y trabajadoras".

El paro había sido anunciado el lunes después de que el gremio denunciara que los recortes afectan a trabajadores que cumplieron con sus tareas durante todo el mes, lo que calificaron como una actitud arbitraria que vulnera derechos laborales y "rompe la paz social".

Se levant&oacute; el paro de la l&iacute;nea A de subte.

Se levantó el paro de la línea A de subte.

Por su parte, la compañía concesionaria había manifestado su "preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios". También remarcó que "esta decisión por parte del sindicato responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal".

Finalmente, la empresa afirmó que, "de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo formulado en forma genérica, abarcaría a unos 20 trabajadores, es decir que involucraría a menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas. Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad".

La línea D de subte tendrá servicio extendido por la despedida de Lionel Messi

El Gobierno porteño anunció que la línea D de subte circulará este martes con un horario extendido debido a la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina, que se llevará adelante con un partido amistoso con Benín a las 20 en el estadio Monumental y por la cual se espera una masiva asistencia de público.

En una publicación en las redes sociales, el Gobierno porteño confirmó la prolongación del horario de funcionamiento de la línea D por el adiós del capitán: "Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso. Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Ingreso único por Congreso de Tucumán, con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. Gracias 10, te vamos a extrañar".

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