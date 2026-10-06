Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los bancos y el transporte público Las entidades financieras se adherirán al feriado nacional del lunes 12 de octubre, mientras los colectivos y subtes operarán con diagramas de domingo y la línea Sarmiento estará interrumpida por obras. Qué medios alternativos deberán tomar los usuarios. Por Agregar C5N en









Cómo funcionarán los colectivos, subtes, trenes y bancos este 12 de octubre. Télam

El 12 de octubre es feriado porque se celebra el Dia de la Raza, por lo que habrá un cronograma especial para este próximo lunes: los bancos no abrirán sus puertas y el transporte público tendrá un horario diferente al habitual.

La movilidada en la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un horario especial por ser un día festivo, en las distintas líneas de colectivos, trenes y subtes que atraviesan esta región. Además, por tratarse de un feriado nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estarán cerradas este lunes y se reanudarán el martes 13 de octubre.

A pesar del cierre de sucursales, las operaciones digitales e indispensables continuarán operativas. En el aso de los cajeros automáticos, estará disponible la extracción de efectivo, depósitos e historial de saldos en todas las redes. En cuanto a Home Banking, se podrán abonar servicios, impuestos y transferencias a través de los canales digitales. En cuanto a las aplicaciones móviles, se pueden hacer cobros y pagos con código QR, billeteras virtuales y transferencias inmediatas.

Qué pasará con el transporte público El transporte público funcionará el Día de la Raza con un esquema clásico de domingos y feriados, es decir que los colectivos circularán con menor frecuencia y con mayor tiempo de espera entre unidades.

Subtes y Premetro: la red iniciará su prestación más tarde de lo habitual y finalizará de acuerdo con los horarios fijados para días festivos.