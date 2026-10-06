6 de octubre de 2026 Inicio
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Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los bancos y el transporte público

Las entidades financieras se adherirán al feriado nacional del lunes 12 de octubre, mientras los colectivos y subtes operarán con diagramas de domingo y la línea Sarmiento estará interrumpida por obras. Qué medios alternativos deberán tomar los usuarios.

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Cómo funcionarán los colectivos

Cómo funcionarán los colectivos, subtes, trenes y bancos este 12 de octubre.

Télam

El 12 de octubre es feriado porque se celebra el Dia de la Raza, por lo que habrá un cronograma especial para este próximo lunes: los bancos no abrirán sus puertas y el transporte público tendrá un horario diferente al habitual.

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La movilidada en la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un horario especial por ser un día festivo, en las distintas líneas de colectivos, trenes y subtes que atraviesan esta región. Además, por tratarse de un feriado nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estarán cerradas este lunes y se reanudarán el martes 13 de octubre.

A pesar del cierre de sucursales, las operaciones digitales e indispensables continuarán operativas. En el aso de los cajeros automáticos, estará disponible la extracción de efectivo, depósitos e historial de saldos en todas las redes. En cuanto a Home Banking, se podrán abonar servicios, impuestos y transferencias a través de los canales digitales. En cuanto a las aplicaciones móviles, se pueden hacer cobros y pagos con código QR, billeteras virtuales y transferencias inmediatas.

Qué pasará con el transporte público

El transporte público funcionará el Día de la Raza con un esquema clásico de domingos y feriados, es decir que los colectivos circularán con menor frecuencia y con mayor tiempo de espera entre unidades.

Subtes y Premetro: la red iniciará su prestación más tarde de lo habitual y finalizará de acuerdo con los horarios fijados para días festivos.

Red ferroviaria y corte del Sarmiento: la línea Sarmiento estará completamente paralizada desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive. Esta interrupción total de cuatro días responde a obras urgentes en el marco de la Emergencia Ferroviaria, afectando tanto los tramos diésel como el recorrido principal Once-Moreno.

  • Líneas de colectivo paralelas: Utilizar los recorridos de colectivos que realizan trazados similares al ferrocarril (como el 136, 153, 163, 166, 182 o 242) para moverse entre Moreno, Merlo, Ituzaingó, Castelar, Morón, Haedo, Ramos Mejía y la Capital Federal.
  • Chequear frecuencias: Salir con margen de tiempo y consultar las aplicaciones de transporte, ya que la paralización del tren volcará un volumen mayor de pasajeros a los colectivos de la zona.

Una fecha con historia en el calendario oficial

El feriado recuerda al 12 de octubre de 1492, fecha que marcó el primer contacto entre Europa y el continente americano. En Argentina, fue declarado fiesta nacional en 1917 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aunque en 2010 la denominación se modificó a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el calendario oficial reincorporó este año el uso de la denominación histórica Día de la Raza.

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