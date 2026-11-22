Un nuevo audio de una conversación de Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, revela presuntos ofrecimientos de cargos de favor dentro del organismo, en medio de los fuertes recortes de sus prestaciones.

Esta noche, en el programa Con la nuestra , conducido por Andrés Lerner en C5N , la periodista Martina Garbarz dio a conocer nuevos audios de Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas del organismo que había quedado hace unos días en el centro de un escándalo al relevlarse su consulta a un superior para pedirle a la farmacéutica Suizo Argentina que le financie un viaje a Londres y Oxford. La grabación se sumó a la investigación judicial por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.

Ahora, en un nuevo audio, el exdirector de Prestaciones Médicas del organismo aparece ofreciendo cargos jerárquicos en la ANDIS con el aval de la droguería Suizo Argentina , exponiendo un presunto manejo informal y discrecional de designaciones dentro del área estatal.

El material difundido en C5N revela cómo D’Giano le proponía a un interlocutor elegir libremente el título y el rango que pretendía ocupar dentro de la estructura, aclarando incluso que se trataría de una jerarquía de hecho, sin respaldo en resoluciones oficiales ni nombramientos formales.

“¿Qué apodo querés tener? ¿Querés ser el gerente general, director de legales?” así ofrecían cargos en la ANDIS con el aval de la droguería Suizo Argentina. pic.twitter.com/mCOLrrKm9I

"Mati, decime qué apodo querés tener en el lugar, querés ser el gerente general, director de legales, coordinador de gabinete, jefe de gabinete, decime el nombre que a vos te guste, que te va a hacer sentir cómodo y también, yo lo que quiero es que se entienda que sos la persona más importante después del director ahí. Decime vos qué querés ser, porque yo ya quiero hablar con Cega, con todo, de vos, que Seba ya sabe que vos vas a venir, pero yo ya te quiero referenciar con el director ejecutivo de la gerencia, esta persona viene conmigo y le quiero decir ya que va a ser un gerente general, es un título honorífico, no figura en ningún papel, no es un nombramiento formal, pero que la gente sepa eso", dice el protagonista del audio.

La difusión de la grabación vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre exautoridades de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina , en medio de las investigaciones y cuestionamientos por el manejo de los recursos y las contrataciones vinculadas a las prestaciones médicas.

Ingdagaron a dueños de la Suizo Argentina por millonarios sobreprecios y desvío de fondos en la ANDIS

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez indagaron hace dos semanas a los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A. por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el dictamen, la empresa privada tomó el control de las compras de medicamentos de alto costo, direccionó adjudicaciones y fijó precios con sobreprecios millonarios a favor de sus propios intereses económicos.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería, se negaron a declarar y presentaron escritos defensivos durante su indagatoria en Comodoro Py.

En el juzgado federal 11 de Ariel Lijo, los empresarios negaron la asociación ilícita y exigieron anular los allanamientos, al alegar que surgieron de audios clandestinos editados. Con esta instancia cumplida, el juez deberá resolver si los procesa, los sobresee o dicta la falta de mérito.

En el documento de más de 300 páginas, los investigadores detallaron que el organismo estatal operó como una ventanilla de desembolsos manejada de forma discrecional por la droguería. Este mecanismo incluyó acuerdos ilícitos entre empresarios y funcionarios, cartelización y el pago de retornos.

El volumen de fondos que manejó la Suizo Argentina fue uno de los principales hallazgos de la causa. En 15 meses, la compañía recibió órdenes de compra por $137.118.708.357, lo que representó casi el 30% del gasto total de la ANDIS en ese período. Además, la empresa habría influido en el nombramiento y desvinculación del personal de la agencia para ubicar a empleados afines a sus objetivos comerciales.

El expediente detectó sobreprecios alarmantes en medicamentos para la esclerosis múltiple. La investigación determinó que la Suizo Argentina compraba cada unidad a $92.000 y se la vendía al Estado por valores superiores a los $3.800.000.