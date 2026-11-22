Ella está en su pico de exposición mediática y suma una separación reciente; él, casado desde hace 18 años, despertó todo tipo de lecturas en redes sociales tras hacer un movimiento con su anillo que no pasó desapercibido.

Un participante del reality de cocina fue visto muy jocoso y cercano a una compañera.

En una salida grupal de compañeros de MasterChef , que incluyó cena y show de Mala Fama en Tropitango , dos figuras quedaron en el centro de los rumores tras mostrarse muy cerca y abrazados. El episodio llamó aún más la atención por el contexto de cada uno: ella está recién separada y atraviesa un fuerte protagonismo mediático, mientras que él lleva 18 años de matrimonio y fue captado haciendo un gesto con su alianza que despertó todo tipo de lecturas en redes.

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Marta Fort y Pablo Migliore protagonizaron el video que tiene a todos hablando en las redes después de una noche a pura fiesta con el equipo de MasterChef Celebrity. Todo pasó en Tropitango Bailable, el mítico boliche de General Pacheco donde los participantes del reality de Telefe fueron a comer algo y terminar bailando al ritmo de Mala Fama, la banda de Hernán Coronel, que también se pone el delantal en el programa.

La salida fue bien grupal y tuvo asistencia casi perfecta: además de Marta y el exarquero, dijeron presente Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena , entre otros compañeros. Como era de esperarse, entre tema y tema empezaron a volar los celulares y varios videos de la intimidad de la noche terminaron filtrándose en las redes.

El clip que levantó polvareda, compartido por el periodista Fede Flowers en X, los muestra charlando muy de cerca y abrazados en medio del boliche. Pero el detalle que nadie dejó pasar fue un movimiento de Migliore con su mano: en las redes juran que amagó con sacarse la alianza como para revolearla, un gesto que alcanzó para disparar todo tipo de teorías.

Como el exarquero todavía no salió a aclarar qué quiso hacer realmente, en las redes cada uno armó su propia película a partir de las imágenes. Están los que le cayeron con todo por la actitud y los que le bajaron el tono, asegurando que fue apenas un chiste para la tribuna en medio de la euforia del boliche.

Más allá de las interpretaciones, verlos tan compinches alcanzó para que empezaran a volar las teorías sobre un posible romance. El contexto, claro, le puso todavía más picante al asunto: mientras Migliore lleva 18 años casado con Natalia Brucki, Marta llegó a la fiesta recién separada de Juan Manuel Ramírez.

"Pablo Migliore"



Porque el ex arquero de Almirante Brown fue visto en una fiesta con Marta Fort. pic.twitter.com/FOaWeCoOLc — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 22, 2026

De hecho, hace menos de una semana la influencer había blanqueado su soltería en Instagram sin dar demasiadas vueltas: “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

Cuales son los detalles de la separación de Marta Fort: ¿por qué ya no está en pareja?

La hija de Ricardo Fort compartió un mensaje en sus redes sociales para comunicar una novedad de su vida sentimental. La noticia generó repercusiones entre sus seguidores y volvió a poner el foco en una historia que había comenzado de una manera particular en un programa de streaming.

La influencer confirmó que está soltera después de cinco meses de relación con Juan Manuel Ramírez y lo comunicó a través de sus historias de Instagram, donde publicó un mensaje que generó repercusiones entre sus seguidores, ¿por qué ya no está en pareja?.

La it girl explicó que quería compartir el final de su relación de la misma manera en que la había hecho pública. Sin embargo, una frase de su comunicado llamó especialmente la atención y despertó especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Por el momento, la conductora no dio explicaciones concretas sobre las razones que llevaron a la ruptura. Un mensaje en Instagram fue la única comunicación pública sobre el final del noviazgo.