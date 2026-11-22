El Millonario tendrá bajas importantes como Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera, y deberá apostar por los juveniles. El ganador de este partido se enfrentará al vencedor del duelo entre Instituto y Huracán.

River recibirá a Lanús en el Monumental por los octavos de finales a las 19hs.

River jugará este domingo a Lanús en el Monumental , en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Millonario, irá en busca de la victoria para lograr el pase a los cuartos de finales y seguir en la lucha del campeonato, mientras que el Granate querrá dar el batacazo y dejar atrás el semestre irregular.

El Millonario llega a este encuentro en medio de un muy flojo semestre que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana , además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Sin embargo, con la llegada de Leonardo Ponzio como técnico interino se logró revertir a situación y le permitieron al conjunto riverplatense terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha .

En ese contexto, ahora buscará avanzar hasta la siguiente instancia para lograr el título , darle una alegría a su público y, sobre todo, que le permita la clasificación a la Copa Libertadores del 2027 . De esta manera, pensando en el 11 ideal , Ponzio tendrá varias bajas sensibles por lesión y por suspensión.

Así, Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera , no será de la partida, por lo que Giovanni González y el juvenil Santiago Espíndola , de apenas un partido en Primera, serán titulares. Además, Lucas Martínez Quarta , que dejó atrás su suspensión tras la expulsión en el Superclásico, iría al banco a causa de sus bajos rendimientos y su lugar lo ocupará Lautaro Rivero .

Mientras que en lo que respecta en el resto del equipo, Ponzio seguirá apostando por los mismo que viene siendo titulares en los últimos encuentros.

Por su parte, el conjunto Granate, comenzó el semestre de manera irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo enlazar una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.

En cuanto al equipo que saldrán al campo de juego, Mauricio Pellegrino no podrá contar con Agustín Cardozo a causa de un traumatismo en el peroné de la pierna derecha y José Canale, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda, iría al banco de suplentes. La única duda está en la mitad de la cancha donde Matías Sepúlveda y Lucas Besozzi están en la lucha del puesto.

El ganador de este enfrentamiento conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.

River vs. Lanús: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 19

19 Televisión: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Estadio: Monumental

Monumental Árbitro: Pablo Dóvalo

Pablo Dóvalo VAR: Gastón Monsón Brizuela

River vs. Lanús: probables formaciones