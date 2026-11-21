La modelo dejó en evidencia su dolor tras la ruptura del padre de sus hijas, pero ahora decidió hacer un cambio rotundo con su vida amorosa.

Después de la separación con Darío Cvitaninch, Chechu Bonelli se mostró triste en sus redes sociales. Todo empeoró cuando el exfutbolista anunció que se iba a casar, pero ahora ella decidió hacer un cambio rotundo en su vida.

Su productor del programa Valet Parking le preguntó si quería hablar con un pretendiente y ella dijo: “Avisale que no estoy disponible”. Eso hizo que comiencen los rumores porque el comentario fue acompañado de su sonrisa.

"Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer queriendo alguien llegó a mi vida. No es famoso y no es una persona relacionada al fútbol ", detalló. De esta manera, hizo notar que no quiere repetir lo mismo que con su expareja.

Luego se dio cuenta que fue muy lejos con su comentario e intentó revertirlo: “Bueno, bueno, basta, sigamos con el programa que hay una rutina que seguir. Estoy jugando, capaz todo lo que dije es mentira...". ¿Habrá encontrado el amor?

Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda una presunta reconciliación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres. En este contexto, la periodista habló y rompió el silencio sobre las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

De acuerdo con la información que lanzó la conductora, la periodista y el polista habrían retomado el contacto y vuelto a encontrarse. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la condición que él le habría puesto para continuar con el vínculo sin hacerlo público.

"Chechu Bonelli y Facundo Pieres volvieron, pero en secreto. Hablaron, se reencontraron, y él le pidió a ella que sea secreto y no blanqueen", aseguró Yanina, frente a la sorpresa del panel.

La cámara de SQP buscó a la periodista para tener su palabra y ella fue contundente, si bien aseguró que no tenía nada que decir al respecto, hizo referencia a los comentarios de Latorre dejando en claro cuál sería postura frente a una relación que debe mantenerse oculta. "Si yo tuviese algo para confirmar, lo estaría diciendo. No tengo nada para decir", expresó.