Este domingo viajará a Buenos Aires y el lunes retomará los entrenamientos para preparar su próximo compromiso por el Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia.

Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en Colombia, Boca regresará a la Argentina este domingo, donde tendrá poco tiempo para los festejos por el partido del miércoles, donde enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo de primera divisón.

Por decisión del entrenador, Rodolfo Arruabarrena, la delegación permanecerá una noche más en Barranquilla. Inicialmente, el regreso estaba previsto para la madrugada del domingo, pero el cuerpo técnico resolvió modificar el cronograma para que los futbolistas pudieran descansar después del desgaste de la final.

De acuerdo con la planificación, el plantel dejará el hotel alrededor del mediodía colombiano y emprenderá el viaje de regreso en un vuelo chárter. La llegada a Buenos Aires está prevista para las 20, aproximadamente.

Una vez en el aeropuerto de Ezeiza, los jugadores se trasladarán al predio de Boca en esa localidad y luego quedarán liberados para regresar a sus domicilios. Por el momento, no está previsto organizar un recibimiento especial en el aeropuerto, ya que los festejos continuarán en un ámbito más privado junto a familiares y allegados.

La conquista significó el regreso de Boca a lo más alto del plano internacional después de 18 años sin títulos continentales. El último había sido la Recopa Sudamericana de 2008.

Cómo sigue la agenda de Boca después de ganar la Sudamericana

El equipo tendrá este domingo como jornada de descanso y volverá a los entrenamientos el lunes en el predio de Ezeiza. El objetivo será recuperar a los futbolistas y comenzar a preparar el próximo desafío deportivo.

El miércoles, desde las 21, Boca recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura. Además, el encuentro tendrá un condimento especial para los hinchas: antes del partido, los futbolistas exhibirán la Copa Sudamericana ante su público, en lo que será la primera oportunidad de celebrar la conquista junto a los simpatizantes xeneizes.

De esta manera, el campeón continental volverá rápidamente a la competencia local, con la posibilidad de sumar un nuevo título y extender los festejos con su gente.