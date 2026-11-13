Colectivos, subte y premetro gratis en la Ciudad de Buenos Aires: ¿cuándo será?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que habrá funcionamiento gratuito de los medios de transporte por una nueva edición de La Noche de los Museos.

Se espera que miles de personas se movilicen por La Noche de los Museos.

La Noche de los Museos es un evento multitudinario que ya se convirtió en un clásico de la Ciudad de Buenos Aires. Para facilitar la movilidad de los que quieren disfrutar de la velada cultural, el Gobierno porteño dio a conocer cuáles medios de transporte tendrán acceso gratuito.

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Quienes quieran acceder a este beneficio deberán tramitar online el Pase Libre Digital, con el cual podrán presentar el PDF desde el celular o llevarlo impreso.

Las líneas de colectivos con las que se podrá viajar gratis desde las 18 del sábado 14 hasta las 3 del domingo 15: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.

Tanto el Subte como el Premetro serán gratuitos desde las 19 del sábado, pero además habrá un servicio especial nocturno en las líneas B y D.

Línea B: estarán abiertas las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación saldrá de Leandro N. Alem a las 2 del domingo, y de J. M. de Rosas a la 1.30 del domingo.

Línea D: estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá de Catedral a las 2 de la madrugada del domingo y de Congreso de Tucumán a la 1.30 de la madrugada del domingo.

eBus

El servicio será gratuito entre las 19 del sábado 14 y las 3 de la madrugada del domingo 15, y llegará hasta la Usina del Arte.

Ecobici

El pase gratuito "La Noche de los Museos" estará disponible entre las 19 del sábado y las 3 del domingo para realizar cuatro viajes por persona de hasta 45 minutos cada uno. El pase es personal y se puede acceder a él una sola vez.

De esta forma se hará más fácil el acceso a los 350 espacios culturales, museos e instituciones adheridas al evento este año.