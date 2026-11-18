El tren funciona con demoras y ocasiona inconvenientes a la circulación callejera. Desde Trenes Argentinos informaron que personal técnico trabaja para reparar el sistema y restablecer su funcionamiento.

El Ferrocarril Sarmiento experimenta demoras en la mañana del miércoles debido a un acto de vandalismo.

El barrio porteño de Flores sufre este miércoles, en su límite con Caballito, un caos de tránsito ocasionado por el mal funcionamiento de las barreras de varios cruces ferroviarios entre las calles Donato Álvarez y Condarco, debido a un acto de vandalismo sobre el señalización del Ferrocarril Sarmiento.

"Por un acto de vandalismo que afectó el sistema de señales, los pasos a nivel entre Donato Álvarez y Condarco (Flores-Caballito) tienen las barreras fuera de servicio. Personal técnico trabaja para reparar el sistema y restablecer su funcionamiento" , informó la cuenta oficial de Trenes Argentinos de la Línea Sarmiento.

Hacia las 11, la empresa explicó que el inconveniente hacía que la línea circulara "con demoras" e insistió en que "personal técnico continúa trabajando para restablecer su funcionamiento habitual".

En el marco de la Emergencia Ferroviaria, el tren Sarmiento funcionará con el servicio limitado durante el fin de semana largo por obras de renovación en el sistema de señalamiento, al igual que sucederá con el tren Mitre.

Llegó la Policía al paso a nivel del Sarmiento en Flores tras más de una hora de caos con la barrera rota #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/wtXQ5T0Zou

Trenes Argentinos informó que los trenes circularán únicamente entre Once y Castelar desde el sábado 21 a las 14 hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre. De esta manera, durante ese período, no habrá trenes entre las estaciones Castelar y Moreno.

En esta etapa se realizará la renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. Las tareas forman parte de la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.

El tren de Once a Moreno de las 12:44 circulará hasta Castelar solamente, mientras que el último servicio con recorrido completo Once - Moreno saldrá a las 12:55 y Moreno - Once a las 13:50.

El martes 24 el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales. De igual modo, se detalló que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

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