El Gobierno del país colombiano lo solicitó a la red social y acusó al expresidente de "posible incitación a la violencia". Además, remarcó que se trata de "un plan antidemocrático".

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) anunció que pidió la suspensión de la cuenta de la red social X del expresidente Gustavo Petro , a quien acusó de "posible incitación a la violencia" luego de que pidiera la renuncia del mandatario Abelardo de la Espriella.

El reclamo se produjo una publicación del sábado 21 de noviembre, en la que Petro pidió a los colombianos reclamar la salida de De la Espriella. El mensaje acompañó un video de un minuto y 48 segundos con fragmentos de su discurso del jueves en Cali, donde instó a la continuidad de las movilizaciones y una intervención inmediata de la ciudadanía en las calles.

En tal sentido, el MinTIC emitió un comunicado en el que cargó contra el posteo del expresidente colombiano y advirtió que "afirma que, si llegan a ser millones en las calles, corresponde al pueblo restaurar lo que él denomina la democracia real, desconociendo que el Presidente de la República, fue elegido democráticamente el pasado 21 de junio de 2026".

En tanto, la cartera se refirió a un antecedente. "Es importante recordar que el Consejo de Estado, en reciente decisión del pasado 30 de octubre de 2026, ordenó el retiro de publicaciones de la cuenta de X @petrogustavo en las que hizo alusión a la existencia de un fraude electoral o conductas punibles atribuibles al Registrador Nacional de Estado Civil" , señaló.

"Por todo esto, MINTIC solicitó expresamente a X 'la suspensión de la cuenta @petrogustavo'. Pues considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador , amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano", aseveró en esta línea.

El MinTIC también recordó las normas de X: "La Red Social X tiene políticas claras sobre la incitación de la violencia y sobre el contenido violento, tal como lo hace la publicación de Gustavo Petro al hacer un llamado a intensificar la presión colectiva y alentar a que se 'actúe en las calles y de inmediato'. Por último, se pide que se tenga en consideración el alcance de la cuenta @petrogustavo, el número de seguidores y el hecho objetivamente relevante de su inclusión en la lista OFAC".

Colombia realizó el primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

Miles de personas salieron a las calles de Colombia el jueves en el marco del primer paro nacional contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La medida fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, organizaciones sociales y demás sectores políticos opositores en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico y a las políticas de empleo público y servicios sociales impulsadas por el líder ultraderechista.

Las protestas comenzaron en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, donde se llevan a cabo cierres de rutas y fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en un clima de fuerte polarización política.

El mandatario había confirmado días atrás que iba a desistir de aplicar el IVA a los productos de la canasta familiar y de imponer nuevas cargas al sector agropecuario. Pese a eso, las organizaciones sociales mantuvieron la convocatoria. A esos reclamos se sumaron el temor por la estabilidad laboral en el Estado; la posible privatización de empresas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario; la atención a los damnificados por el terremoto y el rechazo a la ley de sometimiento aprobada en el Congreso.