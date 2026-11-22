Dolor en el mundo de Hollywood: murió un famoso actor a sus 43 años y las causas son un misterio El intérprete estadounidense, recordado por sus papeles en Agents of S.H.I.E.L.D. y Lucifer, fue encontrado inconsciente en un complejo de departamentos en Texas. Las autoridades investigan las causas de la muerte. Agregar C5N en









Murió un actor de Lucifer a sus 43 años tras ser hallado en una escalera. Imagen generada con IA

Este fin de semana se conoció la trágica noticia sobre la muerte un famoso actor a sus 43 años en medio de un fuerte misterio. Se trata de Lance Broadway, el intérprete estadounidense recordado por sus papeles en Agents of S.H.I.E.L.D. y Lucifer, quien fue encontrado inconsciente en un complejo de departamentos en Texas. Las autoridades investigan las causas de la muerte y aguardan los resultados de las pericias forenses para esclarecer qué ocurrió.

El actor y exjugador profesional de béisbol Lance Broadway falleció a los 43 años tras ser hallado inconsciente en una escalera exterior de un complejo residencial ubicado sobre Lemmon Avenue.

Aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, el intérprete fue declarado muerto en la escena y las autoridades informaron que las causas del deceso aún permanecen bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos.

De las Grandes Ligas a los sets de Hollywood Antes de volcarse a la actuación, Lance Broadway tuvo una destacada carrera como lanzador en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), donde jugó para los Chicago White Sox y los New York Mets entre 2007 y 2009. Tras dejar el deporte profesional, debutó en el cine en 2013 con la película de acción Ataque a la Casa Blanca (Olympus Has Fallen).

Su paso por la pantalla incluyó también cintas como Teleios (Beyond the Trek), True Tales y Food Attack, además de participaciones en reconocidas series televisivas. Entre sus trabajos en la televisión se destacan Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer, Kevin From Work, Saint George y Colony, producción que marcó su última aparición en la pantalla chica en 2017.

En los últimos años, regresó al mundo del deporte desde otro rol al instalarse en Texas para trabajar como entrenador de jóvenes beisbolistas. Allí se dedicó a la formación de nuevos talentos, cerrando una trayectoria singular que logró unir dos universos tan distintos como el deporte profesional y el espectáculo.