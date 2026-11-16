Paro de colectivos hoy: asamblea permanente de los choferes de la línea 60

Trabajadores de la empresa MONSA llevan adelante una nueva jornada de protestas en la terminal ubicada en Ingeniero Maschwitz. Exigen que el sueldo básico alcance los $3.500.000. La medida lleva ya más de dos semanas. Desde las 9, reunión clave en la Secretaría de Trabajo.

Habrá una reunión entre las cámaras empresariales y la UTA a las 14 para discutir una actualización salarial.

Habrá una reunión entre las cámaras empresariales y la UTA a las 14 para discutir una actualización salarial.

Trabajadores de la línea 60 de colectivos convocaron una protesta con asamblea permanente en la cabecera de Ingeniero Maschwitz por reclamos salariales y laborales , lo que puede generar demoras en el servicio.

La medida, llevada a cabo durante las primeras horas de este lunes, se suma a la tensión paritaria en el AMBA tras el fracaso de negociaciones entre la UTA y las cámaras empresariales.

Ante este escenario, el cuerpo de delegados reclama un salario básico de $3.500.000 y el cumplimiento en el pago de los viáticos dentro del cuarto día hábil del mes, al considerarlos parte integrante del haber. “Necesitamos que se discuta una recomposición salarial” , señaló el delegado Néstor Marcolín.

“También queremos una equiparación salarial jubilatoria de los compañeros de técnica . Y un puto muy importante que el psicofísico vuelva a estar a cargo de las empresas, porque esto no solo afecta a los choferes de colectivos, afecta a los choferes de todo el país como camioneros, ambulancias, bomberos, entre otros”, indicó en diálogo con C5N en La Mañana.

En esa última línea, Marcolín explicó que la renovación del psicofísico tiene un monto de $180.000, sin embargo, a ese importo hay que agregarle el costo del registro y el curso “estamos hablando de entre 300.000 y 400.000 pesos”: “La mitad de un aguinaldo no se puede llevar el pago del registro”.

"Necesitamos que se discuta una recomposición salarial" Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, detalló los puntos del reclamo que llevan adelante los choferes de colectivo. @DIEGOPFERNANDEZ #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/n2HmOX9SvV

“Ante esta situación, independientemente de lo que haga la UTA, los delegados de la línea 60 y otro cuerpo de delegados armamos un proyecto de ley para que en el Congreso se legisle que el psicofísico y los registros lo paguen los empresarios”, destacó.

En ese marco, este lunes a las 14, habrá una reunión entre las cámaras empresariales y la UTA a las 14 para discutir dicha actualización salarial.

Reclamo salarial: cómo está el funcionamiento de la línea 60

Debido a la asamblea iniciada por los trabajadores, si bien el funcionamiento de los distintos ramales de la línea 60 no es de un paro total, sí se encuentra afectado con demoras y servicios interrumpidos, generando complicaciones para los usuarios que cotidianamente utilizan el recorrido en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.