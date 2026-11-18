El servicio estará interrumpido el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre debido a la renovación de vías.

El tren Mitre, ramal Tigre, estará interrumpido durante el próximo fin de semana largo para avanzar con las obras de renovación de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Según detalló Trenes Argentinos, los cambios serán desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive para continuar con las tareas que forman parte del plan de cambio de la infraestructura ferroviaria y apuntan a mejorar la seguridad y la confiabilidad.

Al mismo tiempo, se informó que los servicios del ramal José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorridos limitados por trabajos de renovación de vías.

Por eso, para viajar desde o hacia las estaciones ubicadas entre Retiro y Belgrano R hay que buscar otras alternativas de transporte durante el fin de semana largo.

Durante el fin de semana largo del noviembre se realizará el recambio de enlaces de vía, dispositivos clave que permiten a las formaciones cambiar de carril. Durante dicho período efectuarán intervenciones en 2 sectores de la traza.

En el acceso a la estación Martínez se intervendrá el enlace norte, además de la alcantarilla en la calle Laprida y en el acceso a la estación Tigre se renovará el enlace de vía. Debido a que su ejecución requiere más tiempo que las ventanas nocturnas habituales, se dispuso el fin de semana para llevarla a cabo.

Gobierno Nacional

Las tareas de renovación contemplan la readecuación total de los 40 kilómetros de vía, entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes y alcantarillas.

Hasta el día de hoy, se han renovado cerca de 36 kilómetros de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel.

Qué alternativas de viaje hay durante el fin de semana por el feriado