"¡Qué bonito es volver!", Catherine Fulop regresó a Venezuela después de 14 años para reencontrarse con su madre La actriz volvió a su país natal por un proyecto laboral en la televisión venezolana y para visitar a su familia en más de una década. Es la primera vez que viaja a la nación caribeña luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump. Agregar C5N en









Catherine Fulop con su madre Cleopatra García. Foto de archivo.

"¡Qué bonito es volver!", celebró Catherine Fulop en el final del último video que compartió en Instagram para anunciar su regreso a Venezuela luego de 14 años sin visitarlo. Es la primera vez que la actriz vuelve a su país desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, capturó a su par venezolano, Nicolás Maduro.

Fulop anunció un proyecto laboral con Venevision, pero también destacó la posibilidad de volver a encontrarse con su madre Cleopatra García y con la cultura que hace más de una década que no disfruta. La modelo comunicó la noticia a sus más de cuatro millones de seguidores.

Capturas del video que compartió Catherine Fulop en Instagram por su regreso a Venezuela. "No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", afirmó la influencer en el video. Ni en las imágenes ni en la descripción adelantó ningún detalle sobre la propuesta laboral, más que confirmar su colaboración con el canal multiplataforma nacional.

La última vez que vio a su madre fue en 2021, cuando ambas coincidieron en Estados Unidos. Ese mismo año, la actriz consiguió la ciudadanía argentina. "Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país", afirmó Fulop.

La modelo concluyó el video con cariño y un pedido: "Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos". La última vez que estuvo en el país trabajó junto a Venevision en la novela La mujer perfecta, emitida entre septiembre de 2010 y marzo de 2011.

Cómo empezó la relación de Catherine Fulop con Argentina Alrededor de sus 30 años, Fulop llegó a Argentina para protagonizar la telenovela Déjate querer a comienzos de la década de los 90, junto a Carlos Mata. Durante las grabaciones conoció a Osvaldo Sabatini, con quien tuvo a sus hijas Oriana y Tiziana. De esa manera, la venezolana se instaló en Buenos Aires, pero recién en 2021 consiguió la ciudadanía. "Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar", afirmó Fulop el día que concluyó el trámite administrativo. Catherine Fulop junto a Osvaldo Sabatini.