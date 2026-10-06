6 de octubre de 2026 Inicio
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Paro de subtes: la línea A no prestará servicio desde las 19 horas

La AGTSyP confirmó que la línea A no funcionará este martes por reclamo contra Emova, a la que acusan de aplicar descuentos arbitrarios en los sueldos.

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 Trabajadores del subte denuncian descuentos indebidos y realizarán una medida de autodefensa. 

 Trabajadores del subte denuncian descuentos indebidos y realizarán una medida de autodefensa. 

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) anunció la interrupción del servicio de la línea A desde las 19 horas hasta el cierre para este martes 6 de octubre. La medida, definida como de “autodefensa”, responde a descuentos salariales que el gremio considera indebidos e ilegales, aplicados por la empresa concesionaria Emova.

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Según el sindicato, los recortes afectan a trabajadores y trabajadoras que cumplieron con sus tareas durante todo el mes, lo que califican como una actitud arbitraria que vulnera derechos laborales y “rompe la paz social”. La organización exige el cese inmediato de los descuentos y el pago de las sumas retenidas.

Los principales puntos del reclamo

Los trabajadores del subterráneo porteño acusan a la empresa Emova de aplicar descuentos salariales y sanciones que califican como arbitrarias e injustificadas. Señalan además que estas medidas afectan tanto a empleados como a delegados de distintas líneas y que, pese a contar con resoluciones judiciales que ordenan frenar los recortes, la concesionaria no estaría cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia.

  • Descuentos y sanciones arbitrarias: denuncian que Emova realiza recortes compulsivos e ilegítimos en los salarios y aplica sanciones sin justificación a trabajadores y delegados de diferentes líneas.
  • Incumplimiento de la Justicia: el gremio asegura contar con medidas cautelares y fallos judiciales favorables que intiman a la empresa a frenar estos descuentos, órdenes que la concesionaria estaría desoyendo sistemáticamente.

Maniobras de extorsión: según detalló Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de AGTSyP, la empresa utiliza las sanciones para intentar acallar las denuncias de los empleados sobre las "pésimas y riesgosas condiciones del servicio y de la red" en la que viajan millones de usuarios.

La postura de Emova, la compañía concesionaria del subte porteño

Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de AGTSyP para este martes 6 de octubre, Emova manifiestó su "preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios". Y aseguró que la empresa cumple con las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para evitar el desarrollo de esta medida gremial.

Asimismo, Emova sostuvo que "esta decisión por parte del sindicato responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes".

Finalmente, la empresa afirmó que, "de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo formulado en forma genérica, abarcaría a unos 20 trabajadores, es decir que involucraría a menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas. Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad".

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