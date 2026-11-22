La cantante volvió a apostar al amor y celebró su matrimonio este sábado en California junto al baterista de rock, tras cinco años de noviazgo.

Miley Cyrus volvió a apostar al amor y se casó este sábado 21 de noviembre con el músico Maxx Morando , baterista de la banda de rock Liily. La ceremonia íntima se llevó a cabo en Palm Springs, California , ante la presencia exclusiva de familiares y amigos más cercanos. De esta manera, la cantante estadounidense celebró su segundo matrimonio y selló una historia que comenzó hace cinco años tras conocerse en una cita a ciegas, un momento especial que ella misma decidió compartir con sus fans publicando las primeras imágenes del festejo en sus redes sociales.

Según la revista People y distintos medios internacionales este domingo, el festejo se llevó a cabo al aire libre en una propiedad privada. Los novios intercambiaron votos frente a una piscina y bajo un arco de flores blancas, culminando un evento que había comenzado la noche anterior con una cena de bienvenida decorada con las iniciales de ambos: " M+M ".

A la exclusiva ceremonia asistió el círculo íntimo de la artista , incluyendo a su madre Tish y a su hermana Noah. Sin embargo, todas las miradas se posaron sobre la presencia de su padre, Billy Ray Cyrus —quien acudió acompañado por su pareja, la actriz Elizabeth Hurley—, un gesto significativo teniendo en cuenta las tensiones y el distanciamiento familiar que habían salido a la luz en los últimos años.

Para dar el “sí”, Miley apostó por un vestido en blanco de satén con mangas largas, espalda al descubierto y una cola interminable que se robó todas las miradas. Remató la apuesta con un recogido relajado y zapatos haciendo juego, mientras que Morando, de 28 años, fue a lo seguro y acompañó con un traje negro impecable.

A sus 28 años, Maxx Morando ya tiene un nombre propio en la escena musical de Los Ángeles como baterista de la banda de rock alternativo Liily, además de destacarse como compositor y productor.

Su historia junto a Miley Cyrus nació en 2021 gracias a una cita a ciegas armada por amigos en común —encuentro que ella recordó entre risas ante British Vogue al admitir que fue "a ciegas" más para ella que para él— y pronto trascendió lo sentimental para convertirse en una dupla creativa que colaboró en varios proyectos, incluido el álbum Something Beautiful.

El compromiso salió a la luz en diciembre de 2025, cuando la cantante lució un anillo de diamantes en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza, revelándose luego que la propuesta había ocurrido en un jardín de Kioto, Japón. Meses más tarde, en octubre de 2026, dieron una pista inolvidable al cantar juntos Let's Get Married en el mítico Hollywood Bowl.

Esta boda representa una revancha sentimental para la estrella pop tras su mediática relación con el actor Liam Hemsworth, a quien conoció filmando The Last Song. Después de años de idas y vueltas, se casaron en diciembre de 2018 en Tennessee, pero el vínculo se disolvió a los pocos meses y el divorcio se concretó a principios de 2020.

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De aquel difícil quiebre nació Flowers, el hit mundial de 2023 que no solo arrasó en los rankings, sino que le valió su primer premio Grammy. Hoy, a los 33 años, Miley da vuelta la página definitivamente y apuesta por un presente pleno junto a Morando, con quien comparte tanto la vida cotidiana como su pasión por la música.