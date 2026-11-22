El piloto argentino tuvo una destacada actuación en el circuito callejero estadounidense, donde cortó una racha de seis carreras sin estar en el top 10. Verstappen se quedó con la carrera por delante de los McLaren, pero la nota la dieron las Ferrari.

Franco Colapinto consiguió un importante resultado en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine terminó sexto en una carrera con múltiples incidentes y sobrepasos, igualó su mejor ubicación en la máxima categoría y volvió a sumar puntos después de seis fechas.

La competencia comenzó con una buena largada del argentino, que había clasificado décimo, pero avanzó hasta el octavo puesto en la grilla por las sanciones y los inconvenientes de otros competidores. En los primeros metros logró superar a su compañero Pierre Gasly y a Kimi Antonelli para ubicarse sexto.

Sin embargo, con el correr de las vueltas perdió posiciones y llegó a caer hasta el undécimo lugar. La carrera tuvo varios momentos de tensión y cambios en las posiciones, con distintos pilotos involucrados en incidentes.

Uno de los episodios determinantes ocurrió en la vuelta 19, cuando ingresó el auto de seguridad después de un choque del mexicano Sergio Pérez . La neutralización le permitió a Colapinto recuperar terreno y volver a meterse en la zona de puntos.

En el tramo final también se benefició de los incidentes entre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton , y de un despiste de George Russell . El argentino cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición, pero una penalización de diez segundos a Leclerc le permitió ascender al sexto puesto definitivo.

De esta manera, Colapinto sumó ocho puntos y alcanzó las 35 unidades en el campeonato de pilotos, donde se ubica en el duodécimo lugar. Además, volvió a terminar entre los seis mejores, una marca que ya había conseguido en el Gran Premio de Canadá.

Su compañero Pierre Gasly también tuvo una buena jornada y finalizó quinto, por lo que Alpine consiguió sumar 18 puntos en Las Vegas y dio un paso importante en el campeonato de constructores.

Verstappen se quedó con la victoria en Las Vegas

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, quien protagonizó una intensa disputa por el primer puesto con los pilotos de Mercedes y los McLaren. El neerlandés de Red Bull logró sostener la ventaja en los últimos giros y cruzó la meta en primer lugar. Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio, ambos con McLaren. Kimi Antonelli, que había peleado por la victoria, finalizó cuarto.

Con este resultado, Verstappen llegó a los 304 puntos y consolidó el segundo puesto del campeonato, detrás de Kimi Antonelli, que ya se había asegurado el título.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima presentación de Colapinto será el Gran Premio de Qatar, que se disputará entre el 27 y el 29 de noviembre. Será una nueva oportunidad para el argentino de seguir sumando en el tramo final de la temporada, que concluirá en Abu Dhabi.