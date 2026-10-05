C5N se encontró a los jugadores de Benín de paseo en el centro porteño: "No vamos a marcar a Messi" El defensor Mohamed Tijani palpitó el encuentro que marcará el último partido del capitán de la Selección argentina este martes en un estadio Monumental repleto. Por Agregar C5N en









"No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido", aseguró Tijani Mohamed en lo que será el partido en el Monumental.

Este martes, un estadio Monumental lleno será testigo de lo que será el partido despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección y no solo será especial para los propios jugadores y para los hinchas, sino también para los propios rivales. El móvil de C5N en Mañanas Argentinas se encontró con la delegación de Benín que llegó al país para ser el rival del conjunto nacional en el choque de este martes y Mohamed Tijani, defensor central del equipo, palpitó cómo vivirán desde adentro el encuentro.

“No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar y ya”, se sinceró entre risas y agregó: “Lo voy mirar y le voy a decir ‘Messi, eres el Dios’. Es el mejor del mundo”. “Es el mejor del mundo, vamos a disfrutar del partido”, reconoció el defensor, Tijani.

De cara a lo que será el tercer amistoso que la Scaloneta en Argentina, si bien el defensor adelantó que el conjunto africano es “muy buena”, pero señaló que no puedo hablar ahora de Benín porque “hay que disfrutar”, pero sí aclaró: “Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena, la última de Messi con la Argentina. Él es el mejor”.

Por otra parte, imaginando en cómo será el momento en que se encuentre al rosarino, Mohamed aseguró que su deseo es intercambiar la camiseta y ya tiene pensado las palabras que le pronunciará cuando lo tenga en frente y tenga la oportunidad de quedarse con la indumentaria. “Me alegra si me da la camiseta. Le voy a preguntar. Le voy a decir ‘Messi, te quiero mucho. ¿Me puedes dar tu camiseta?”, confesó entre risas.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene árbitros confirmados La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene definidos los principales encargados del arbitraje para el partido ante Benín: el chileno Fernando Véjar será el juez principal y José Cabero estará en el VAR, en el encuentro que se disputará el martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental.