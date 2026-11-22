Es la mayor cantidad de escaños para el Partido Demócrata desde 1992. La oposición a Donald Trump se impuso en un distrito de Carolina del Norte que seguía en disputa.

El Partido Demócrata alcanzó este domingo al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras imponerse en un distrito de Carolina del Norte que seguía en disputa. Se trata de su mayor número de escaños desde 1992 .

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El demócrata Chuck Hubbard derrotó a la congresista republicana Virginia Foxx en el distrito 5 de ese estado, según las proyecciones de Associated Press y NBC News difundidas por cadenas internacionales tras el recuento de votos.

Con ese resultado, los demócratas ganaron 44 bancas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuatro más que las que sumaron en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. Los republicanos tienen asegurados al menos 173 escaños.

Todavía quedan cuatro contiendas por resolver: una en Minnesota, otra en Tennessee y dos en Luisiana, donde habrá una segunda vuelta en diciembre.

Los demócratas también alcanzaron 56 escaños en el Senado tras imponerse en Alaska . Con la mayoría en ambas cámaras, podrán fijar la agenda legislativa e impulsar investigaciones parlamentarias mientras Trump culmina su gestión en la Casa Blanca. Las elecciones presidenciales están previstas para el 7 de noviembre de 2028.

La importancia histórica de la victoria del Partido Demócrata

El partido ya igualó las 258 bancas que obtuvo en 1992, el año en que Bill Clinton ganó la presidencia, y superó por una las que consiguió en 2008, cuando fue elegido Barack Obama.

House Democrats have just secured the largest majority any party in Congress has held this century.



BOOM. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 22, 2026

Hakeem Jeffries, líder del bloque demócrata y candidato de su partido a presidir la Cámara de Representantes, celebró el resultado y señaló que una de las prioridades de la nueva mayoría será reducir el costo de vida.

"Los demócratas de la Cámara de Representantes acabamos de conseguir la mayor mayoría que ha tenido un partido en el Congreso en este siglo", celebró Jeffries en X.