¿Nuevo paro de colectivos? Fracasó una reunión de la UTA con los empresarios y crece el conflicto La Unión Tranviarios Automotor advirtió que no hubo avances durante el encuentro de este lunes con las cámaras del sector, por lo que se mantiene latente la chance de otra medida de fuerza. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









¿Habrá otro paro de colectivos?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no alcanzó un acuerdo este lunes durante una reunión con las cámaras empresariales vinculadas al transporte de pasajeros, por lo que se mantiene la posibilidad de un paro de colectivos u otras medidas de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de destrabar el conflicto que ya lleva varios meses.

Los ejes del reclamo de la UTA son una recomposición salarial que supere a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en noviembre, diciembre y enero, además de un mayor giro de dinero. En este marco, las compañías sostienen su postura de no poder afrontar aumentos significativos debido a que no les ingresan los fondos suficientes de parte del Estado.

La propuesta de las cámaras empresariales se trata del pago de un bono no remunerativo de $60.000 a pagarse en noviembre, sumado a tres incrementos remunerativos y acumulativos del 1,7% para ese mes, 1,6% para diciembre y 1,5% para enero de 2027. Desde el sector empresario atribuyeron la oferta a la delicada situación financiera que atraviesan y a los montos que reconoce cada distrito.

Crece la tensión por un posible paro de colectivos. Imagen optimizada con IA En tal sentido, fuentes de la UTA confirmaron a C5N que "no hubo avances" en un encuentro virtual con los empresarios del sector llevado adelante este lunes y señalaron que volverán a reunirse el jueves a las 13. También afirmaron que el cuarto intermedio fue pedido por las cámaras.

En tanto, el gremio señaló que la estructura de costos de las líneas de jurisdicción nacional incluyó una previsión de $106.000 por trabajador desde octubre, lo que supera el bono de $60.000 ofrecido por las patronales.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano exigió una solución del conflicto. "Se insta a las partes a extremar esfuerzos a fin de acercar posiciones, en marco de diálogo y buen desarrollo de relaciones laborales, y se la exhorta a mantener la paz social a fin de arribar a consensos", señaló la cartera a cargo de Sandra Pettovello en el acta de la reunión a la que accedió C5N.