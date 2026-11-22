La delegación regresó al país en las primeras horas del lunes tras superar por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla. El equipo retrasó su vuelo por el desmayo de Leandro Paredes.

El plantel de Boca Juniors arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza apenas pasada la medianoche de este domingo con el trofeo de la Copa Sudamericana, donde fue recibido por cientos de hinchas que aprovecharon el feriado del lunes para acercarse a saludar a los campeones.

Un hombre y sus dos hijos están prófugos por un homicidio en San Juan durante los festejos por Boca

El conjunto argentino había emprendido su regreso desde Barranquilla, Colombia, luego de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final del certamen.

La delegación “Xeneize” decidió pasar la noche en el país “Cafetero” a raíz de un inconveniente médico. El capitán del equipo, Leandro Paredes, sufrió un desmayo en pleno reportaje pospartido a causa del agobiante calor colombiano.

El mediocampista tuvo que recibir suero y permaneció en observación médica durante algunas horas por recomendación de los especialistas. Tras su evolución favorable, los directivos postergaron el vuelo para la tarde del domingo.

Con este triunfo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la institución cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. El club ganó de esta forma la tercera Copa Sudamericana de su historia, tras el bicampeonato de 2004 y 2005.

El club y los hinchas organizan las celebraciones para el equipo

Este lauro internacional corona un semestre de éxito y desata la euforia en todos los sectores de la institución. Además, la victoria significa la segunda conquista desde el regreso del DT Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tras coronar la liga local semanas atrás.

Aunque el cuerpo técnico prioriza el descanso y descartó la planificación de un festejo oficial, los empleados del club movilizaron un micro descapotable con la frase “campeones” hacia Boca Predio para una eventual exhibición del trofeo.

A la par de la logística institucional, un amplio grupo de simpatizantes lanzó una convocatoria a través de las redes sociales. Los fanáticos planean acercarse a la terminal de Ezeiza para saludar al plantel a su llegada.