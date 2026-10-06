6 de octubre de 2026 Inicio
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Línea B: proponen cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas

La iniciativa en la cabecera fue presentada por segunda vez en la Legislatura porteña y plantea reemplazar la denominación actual.

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¿Fin de una época?

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En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires volvió a entrar el proyecto que busca cambiar el nombre Juan Manuel de Rosas a la estación cabecera del subte de la Línea B, ubicada en Villa Urquiza.

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La iniciativa, que lleva al firma de Sandra Mónica Rey junto a los diputados Juan Ignacio Fernández, Solana Pelayo y Leonardo Saifert, pretende que el nuevo nombramiento debe hacer referencia con un punto reconocible de su zona de influencia. Tras el primer rechazo, ahora el expediente ingresó formalmente en las comisiones del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la misma, simplificar el nombre a Villa Urquiza "facilitará la identificación inmediata de la terminal tanto para los vecinos como para los pasajeros que realizan el trasbordo con la estación General Urquiza del Ferrocarril Mitre".

En esa línea para justificar la medida, los legisladores tomaron como referencia otras paradas de la misma línea que incorporan la identidad de los barrios en su cartelería como sucedió con De los Incas - Parque Chas, que combina la avenida principal con el barrio; Tronador - Villa Ortúzar, parada que vincula la arteria vial con su entorno comunal y Medrano – Almagro, que une la referencia vial con la zona geográfica.

Sin embargo, para que se lleve adelante la modificación el procedimiento requiere cumplir con el esquema legislativo correspondiente a la imposición o sustitución de nombres en espacios e infraestructura pública.

Cómo se dio el cambio del nombre de la cabecera de la Línea B

En julio 2013, comenzó la discusión por la identidad de la terminal. A pesar de que el proyecto original contemplaba denominar a la parada como Villa Urquiza, la Legislatura decidió nombrarla como “Juan Manuel de Rosas”.

Sin embargo, ante los reclamos comunitarios por preservar la identidad barrial, en 2015 se aprobó una fórmula de compromiso que derivó en el nombre compuesto “Juan Manuel de Rosas - Villa Urquiza”.

De igual modo, en abril de 2024, la misma Sandra Mónica Rey presentó una nueva iniciativa para renombrar la estación como “Monroe - Villa Urquiza” y ahora el proyecto ingresó formalmente en las comisiones del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.

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