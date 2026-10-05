5 de octubre de 2026 Inicio
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Partido despedida de Messi en la Selección: qué calles estarán cortadas en la Ciudad de Buenos Aires

Un operativo especial modificará la circulación durante varias horas y obligará a tomar recaudos antes de movilizarse por zonas clave del norte porteño.

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El capitán se despedirá este martes en el Monumental.

El capitán se despedirá este martes en el Monumental.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina obligará a desplegar este martes 6 de octubre un operativo especial de tránsito y seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ante la multitud que se espera por el último partido del capitán con la camiseta albiceleste.

El motivo responde a una fecha local que se conmemora cada año.
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El encuentro ante Benín, previsto para las 20 horas en el Estadio Monumental, tendrá además actividades paralelas y una fuerte movilización de hinchas. La jornada comenzará varias horas antes del partido y tendrá impacto principalmente en Núñez y Ciudad Universitaria.

Dónde habrá restricciones al tránsito en Buenos Aires por la despedida de Messi

Uno de los principales cortes será sobre la avenida Guillermo Udaondo, que permanecerá cerrada entre Pablo Ricchieri y avenida Leopoldo Lugones. El esquema contempla además restricciones sobre avenida Figueroa Alcorta, entre avenida Monroe y los accesos al Monumental.

La zona del Estadio Monumental estará cortada por el partido de la Selección.

La zona del Estadio Monumental estará cortada por el partido de la Selección.

El operativo alcanzará también a Ernesto Bavio y Guillermo Udaondo, además de Andrés Onofre Betbeder a la altura de Figueroa Alcorta. Otro de los puntos afectados será Dr. Victorino de la Plaza, por lo que el tránsito quedará condicionado en todo el entorno inmediato del estadio.

Las restricciones se extenderán hacia Ciudad Universitaria, donde desde las 12 y hasta la medianoche se desarrollará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”. La propia organización confirmó que el encuentro tendrá lugar en el Campo de Deportes de la UBA e incluirá la transmisión en pantalla gigante del Argentina-Benín.

La concentración de público provocará además un fuerte movimiento peatonal y controles vehiculares sobre avenida Cantilo y los accesos a los pabellones de la UBA. Se esperan las mayores complicaciones antes del encuentro y después de las 20, especialmente con la salida simultánea de los espectadores.

Alternativas para movilizarse tras los cortes por la despedida de Messi

Para quienes deban circular por Núñez y Belgrano, las principales alternativas serán avenida del Libertador, avenida Luis María Campos y avenida Cabildo. La recomendación es evitar el perímetro del Monumental para reducir las demoras durante las horas de mayor concentración.

El flyer oficial de la Fan Fest.

El flyer oficial de la Fan Fest.

También podrá utilizarse el corredor conformado por Autopista Illia y avenida Cantilo, aunque con una precaución importante: se aconseja evitar las bajadas hacia Guillermo Udaondo, debido a las restricciones previstas en ese sector.

Quienes no tengan como destino el estadio o Ciudad Universitaria deberían anticipar sus desplazamientos y privilegiar corredores alejados de Figueroa Alcorta y Udaondo. El Fan Fest funcionará durante 12 horas, mientras que el partido comenzará a las 20, por lo que la circulación permanecerá exigida durante buena parte del martes.

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