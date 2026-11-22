El presidente de Estados Unidos definió a los funcionarios iraníes como "bailarines de claque profesionales" y explicó: "No hacen más que hablar, pero son tonterías".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó con volver a atacar Irán en medio de las negociaciones por la reapertura del estrecho de Ormuz, donde el gobierno republicano mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes. " Ahora son más agresivos que antes de las elecciones ", reveló el mandatario en Fox News.

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El empresario definió a los funcionarios de Irán como "bailarines de claque profesionales". " Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías ", explicó Trump y desafió a Teherán a que pusiera en tela de juicio el asedio naval estadounidense .

"Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada ", amenazó el jefe de Estado este domingo y acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso mientras continúan intensificando las hostilidades.

El escenario de mediación se complicó para Estados Unidos tras las elecciones de medio término en las que el partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso a manos de la oposición demócrata .

Tras los reiterados fallos tecnológicos que provocaron caos en los vuelos de Estados Unidos, la Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross, el jefe de Ciberseguridad. El propio Cairncross lo anunció para desmentir las distintas versiones que habían surgido durante las últimas horas.

Hasta el momento, ni el Ejecutivo estadounidense ni el propio exfuncionario emitieron declaraciones oficiales para precisar los términos de su desvinculación.

Cairncross asumió en agosto de 2025 tras haberse desempeñado en el círculo íntimo de Donald Trump durante su primer mandato y como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.

Pero, la grave ola de fallas tecnológicas en Estados Unidos decantó y aceleró su salida. Los incidentes paralizaron temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos y servicios de almacenamiento en la nube, afectando tanto a gigantes privados como Microsoft y Apple como a entidades bancarias, la Administración Federal de Aviación (FAA) y hasta una red interna ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).