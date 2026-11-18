Trenes Argentinos detalló que la medida comenzará el sábado 21 desde las 14 hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre. Se trata de trabajos de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

En el marco de la Emergencia Ferroviaria, el tren Sarmiento funcionará con el servicio limitado durante el fin de semana largo por obras de renovación en el sistema de señalamiento, al igual que sucederá con el tren Mitre .

Trenes Argentinos informaron que los trenes circularán únicamente entre Once y Castelar desde el sábado 21 a las 14 hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre. De esta manera, durante ese período, no habrá trenes entre las estaciones Castelar y Moreno.

En esta etapa se realizará la renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó . Las tareas forman parte de la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.

El tren de Once a Moreno de las 12:44 circulará hasta Castelar solamente, mientras que el último servicio con recorrido completo Once - Moreno saldrá a las 12:55 y Moreno - Once a las 13:50.

El martes 24 el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales . De igual modo, se detalló que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Tren Sarmiento, interrumpida durante el fin de semana: cuáles son las tareas que se realizarán

El objetivo de las tareas en la línea Sarmiento es fortalecer el sistema a partir de intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos.

Entre las diferentes obras que se viene ejecutando en diferentes etapas se realizará la renovación integral del sistema de señalamiento entre Morón y Moreno que contempla distintas tareas como la renovación de los circuitos de vía, el reemplazo de cables del sistema de señalamiento, el zanjeo para instalar el nuevo cableado y la readecuación de las mesas de mando de señales en Haedo, Castelar y Moreno.

El proceso de renovación de la infraestructura ferroviaria se suma a los trabajos de modernización de las señales que Trenes Argentinos Infraestructura también efectúa entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de los aparatos de vías en Caballito.