Wanda Nara y Zaira Nara, emocionadas por el inesperado nuevo proyecto de su padre: de qué se trata Las hermanas mostraron su apoyo incondicional en el lanzamiento de la flamante iniciativa de Andrés Nara, sellando el gran presente que atraviesa la familia. Agregar C5N en









Los Nara juntos en el estreno del nuevo proyecto del líder del clan.

Lejos de las tensiones mediáticas que marcaron el vínculo familiar en el pasado, Wanda Nara y Zaira Nara protagonizaron un emotivo encuentro para respaldar a su padre, Andrés Nara, en una etapa completamente renovada de su vida. Entre risas, abrazos y gestos de complicidad, la conductora y la modelo dijeron presente para acompañar el lanzamiento de una flamante apuesta que sorprendió a todos y dejó en evidencia el gran momento personal que atraviesan.

Los Nara están en un buen momento y así lo hizo saber Zaira a través de una publicación en sus redes sociales. En un clima distendido y de pura complicidad, las hermanas dejaron en pausa sus agendas —incluido el complejo frente judicial que Wanda mantiene con Mauro Icardi— para acompañar el debut de su padre, Andrés, en el mundo del streaming.

La jornada en el estudio se transformó en una verdadera cumbre familiar de la que participaron Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira, los más chicos del clan, además de Kennys Palacios y a Martín Migueles, pareja de la conductora, quienes posaron juntos para celebrar esta nueva apuesta laboral.

Uno de los detalles más llamativos del encuentro fue la buena sintonía entre Nora Colosimo y su expareja. Lejos de cualquier roce del pasado, ambos compartieron el espacio con naturalidad junto a sus nietos, dejando ver una dinámica madura y relajada en plena grabación.

Por su parte, Kennys Palacios volvió a confirmar su lugar como una pieza inseparable en la intimidad del clan. El estilista, que acompaña a Wanda desde hace años tanto en lo laboral como en lo personal, se mostró como uno más de la familia en una tarde donde primó la cercanía y el apoyo mutuo.