Los valores para enero parten desde los $375.000 por semana para un departamento de un ambiente y superan el millón de pesos para una casa.

Con la llegada de la temporada de verano, Mar del Plata comienza a recibir consultas de turistas que buscan alojamiento para sus vacaciones. Los precios de los alquileres varían según la ubicación, la cantidad de ambientes y la capacidad de cada propiedad, con opciones que parten desde los $375.000 por semana para un departamento de un ambiente.

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Los departamentos de dos ambientes, con capacidad para entre tres y cinco personas, tienen valores desde $588.000 por semana durante enero. En tanto, las unidades de tres ambientes, pensadas para grupos de hasta seis personas, arrancan en $863.000. Para quienes buscan una propiedad más amplia, las casas de tres ambientes tienen precios desde $1.176.000 semanales.

Los valores también presentan diferencias según el momento elegido para viajar. Las quincenas de enero para departamentos de un ambiente comienzan en $750.000 , mientras que durante febrero suelen registrarse reducciones cercanas al 20% respecto de los precios del primer mes del año.

Otro de los gastos que deben contemplar quienes eligen Mar del Plata para sus vacaciones es el acceso a los servicios de playa. Las carpas tienen tarifas diarias desde los $80.000, mientras que los pases para utilizarlas durante toda la temporada comienzan alrededor de los $2.790.000.

En cuanto a las fiestas de fin de año, el relevamiento también relevó alternativas hoteleras para pasar Navidad en la ciudad. Entre el 24 y el 30 de diciembre, las opciones más económicas para dos adultos en hoteles del centro parten de los $300.000, mientras que las propuestas de mayor categoría pueden alcanzar los $7 millones.

Cuánto cuesta alquilar una quinta o una casa en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires

La demanda de casas quintas y propiedades en barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires también se mueve de cara al verano. En Canning, uno de los principales polos inmobiliarios de la zona sur del conurbano bonaerense, los alquileres temporarios tienen un mercado reducido y valores que pueden superar los 10.000 dólares mensuales.

Damián Garbarini, agente inmobiliario, explicó en diálogo con C5N que las consultas comienzan a intensificarse a partir de agosto. «Es un mercado chico, solamente se alquila el 2% de las casas en todo Canning», señaló.

A pesar del contexto económico, el agente sostuvo que la demanda se mantiene: «A pesar de que la crisis y el sector anda pésimamente, siempre se alquila».

En cuanto a los precios, Garbarini detalló que las propiedades más accesibles parten de los 2.500 dólares por mes, mientras que las opciones del segmento premium superan los 10.000 dólares. También advirtió que los valores más elevados se concentran durante las fiestas de fin de año y enero, cuando aumenta la demanda de este tipo de alojamientos.