Mica Tinelli explotó tras la interna familiar: "Se están comiendo una peli tremenda" La influencer e hija del reconocido conductor sorprendió con sus palabras vinculadas a la polémica de la semana.







Mica Tinelli sorprendió con sus palabras en medio de la interna familiar. Redes sociales

Mica Tinelli, influencer e hija del reconocido conductor Marcelo Tinelli, explotó tras la interna familiar generada por la publicación de su hermana Juanita Tinelli, algo que rápidamente recorrió las redes sociales y que generó un sinfín de comentarios vinculados a lo que podría significar.

Todo comenzó con un posteo en inglés de Mica, el cual tuvo la frase "Estoy demasiado tranquila para ser reclamada por tu caos". Ante esto, sus seguidores le preguntaron si era contra Juanita y explotó: "Si hay algo que no hago, es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda".

Por otro lado, la influencer agregó: "Las cosas que tenga que hacer o decir, las voy a hacer pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones por favor (y más si ni siquiera me conocen), gracias". De esta manera, apuntó contra los rumores generados en las 14 horas que pasaron entre sus publicaciones.

Mica Tinelli Juanita Tinelli Ante esto, la modelo Paula Robles, madre de los hijos de Marcelo Tinelli, se pronunció al respecto y compartió una profunda reflexión en sus redes sociales. Esta situación no hizo más que avivar la llama de los rumores y el escándalo todavía parece muy lejos de quedar esclarecido en el corto plazo.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas Marcelo Tinelli se expresó sobre la dura situación que atraviesa su hija Juanita, quien denunció amenazas de muerte ante la Justicia y recibió un botón antipánico. La joven publicó este sábado un descargo en las redes sociales en el que habló sobre el vínculo con su familia y cuestionó algunas decisiones de su padre. "Se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia", planteó el conductor, en respuesta.