Mica Tinelli explotó tras la interna familiar: "Se están comiendo una peli tremenda"

La influencer e hija del reconocido conductor sorprendió con sus palabras vinculadas a la polémica de la semana.

Mica Tinelli sorprendió con sus palabras en medio de la interna familiar.

Mica Tinelli sorprendió con sus palabras en medio de la interna familiar.

Redes sociales

Mica Tinelli, influencer e hija del reconocido conductor Marcelo Tinelli, explotó tras la interna familiar generada por la publicación de su hermana Juanita Tinelli, algo que rápidamente recorrió las redes sociales y que generó un sinfín de comentarios vinculados a lo que podría significar.

Por el momento, ninguno de los hermanos de Juanita Tinelli se pronunció al respecto
Qué dijeron las hermanas de Juanita Tinelli tras la grave denuncia por amenazas

Todo comenzó con un posteo en inglés de Mica, el cual tuvo la frase "Estoy demasiado tranquila para ser reclamada por tu caos". Ante esto, sus seguidores le preguntaron si era contra Juanita y explotó: "Si hay algo que no hago, es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda".

Por otro lado, la influencer agregó: "Las cosas que tenga que hacer o decir, las voy a hacer pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones por favor (y más si ni siquiera me conocen), gracias". De esta manera, apuntó contra los rumores generados en las 14 horas que pasaron entre sus publicaciones.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Marcelo Tinelli se expresó sobre la dura situación que atraviesa su hija Juanita, quien denunció amenazas de muerte ante la Justicia y recibió un botón antipánico. La joven publicó este sábado un descargo en las redes sociales en el que habló sobre el vínculo con su familia y cuestionó algunas decisiones de su padre. "Se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia", planteó el conductor, en respuesta.

Marcelo Tinelli Juanita Tinelli
Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

