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De cara al juicio a Lotocki, el desgarrador relato de Gabriela Trenchi: "Este tipo me cagó la vida"

La denunciante habló a corazón abierto, y detalló como se siente, sus pensamientos más oscuros y como a pesar de los dolores que atraviesa todos los días hace 12 años, no baja los brazos para que el ex cirujano sea condenado.

Carolina Gassmann
Gabriela Trenchi

Gabriela Trenchi

Gabriela Trenchi esta por cumplir 60 años y hace un gran esfuerzo todos los días para levantarse de la cama y atender el local que tiene desde hace años en La Matanza. Pese a las secuelas que le dejó la intervención de Aníbal Lotocki y a las amenazas que recibió por contar su historia, continúa reclamando justicia.

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.
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“No doy más dolor de piernas, es así todos los días.. Trato de ponerle onda, pero tengo dolor. Después tengo problemas de sensibilidad porque, al revés de lo que le pasó a Silvina Luna, yo elimino el calcio y eso me generó una osteoporosis en los huesos que salió en la densitometría. Si me caigo, me puedo quebrar. Por eso hago gimnasia, porque si me agacho muchas veces ni siquiera me puedo levantar”, cuenta.

Cómo está la causa de Aníbal Lotocki

En 2022 recibió una pena de cuatro años de prisión por lesiones graves, es la causa que tuvo como víctimas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, y Gabriela Trenchi. Pero en 2023, la Cámara de Casación la elevó a ocho años al considerar que también había cometido una estafa contra Gabriela Trenchi.

“Yo fui por unos hilos tensores y él me puso producto en la cola, las piernas y las pantorrillas. Me arruinó la vida. Yo nunca le pedí eso”, relató en diálogo con C5N. A pesar del sufrimiento de Gabriela y de otras chicas, la condena no quedó firme.

Lotocki actualmente se encuentra con prisión preventiva a la espera del juicio previsto para agosto, en el marco de la causa por el homicidio de Rodolfo Christian Zárate, quien murió el 16 de abril de 2021 tras someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía realizadas por el médico y su equipo.

“Yo estoy pidiendo que no cambien la fecha porque puede salir libre, y ese es mi miedo”, expresó y cuestionó el accionar de la Justicia: “Es una vergüenza que empiece el otro juicio y no quede firme esta causa. Y más teniendo en cuenta que básicamente tiene ocho años por tu causa, por la de Silvina y la de Pamela”, criticó y manifestó que sigue luchando para que la causa quede firme, “si no queda firme, él no puede empezar a cumplir la condena”.

Más de diez años con problemas de salud y un intento de suicidio

Gabriela puso un pie en la clínica de Aníbal por primera vez a los 48 años y fue una decisión que hoy lamenta. “Lo que este tipo hizo con todas las mujeres que intervino fue un intento de homicidio, lo que el te pone en el cuerpo despierta cáncer, enfermedades autoinmunes. De golpe, yo de un día para el otro, un domingo estaba bien y el lunes a la noche estaba internada. Los médicos no sabían qué era. Era una colitis microscópica y nadie sabía qué tenía. Me tuve que hacer muchos estudios hasta llegar al diagnóstico”, describió.

“Este tipo me cagó la vida”. “Este tipo me cagó la vida”.

Además reveló que el año pasado estuvo internada en la Clínica Olivos, aunque decidió no hacerlo público porque se encontraba en un estado muy delicado y ni siquiera podía dar entrevistas: “Este año cumplo 60 años y todo esto me pasó cuando tenía 48. Son más de diez años de mi vida. Yo tenía una vida en la que viajaba, pensaba irme a vivir afuera, tenía mi departamento y dos locales".

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Trenchi se tomó esta foto un día antes de la intervención con Aníbal.

Trenchi se tomó esta foto un día antes de la intervención con Aníbal.

En este sentido, Gabriela reafirmó que no le tiene miedo a la muerte, que los dolores que padece son peores que la muerte, “Sí, tengo miedo de sufrir y quedar postrada, como ya me pasó, o de que me agarre alguna enfermedad y tenga que padecerla. Si me muero, me quiero morir en el instante, no quiero sufrir más. Ya padecí bastante. Incluso tuve un intento de suicidio”, reveló

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Gabriela años después, durante una internación por las consecuencias que le trajo una cirugía con Lotocki.

Gabriela años después, durante una internación por las consecuencias que le trajo una cirugía con Lotocki.

Trenchi aseguró que cada vez que brinda una entrevista recibe mensajes de mujeres que no se animaron a denunciar por amenazas. Para ella, el poder que tenía Lotocki daba miedo entre las pacientes. Sin embargo, sostuvo que decidió seguir adelante porque siente que ya le arruinaron la vida y que no tiene nada más que perder, “la estoy pasando mal, no me río, no soy feliz”, declaró.

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