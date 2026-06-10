Ricardo Darín arremetió contra quienes dejaron libre a Claudio Barrelier en 2025: "Línea de energúmenos" Durante una entrevista en España, el actor reflexionó sobre la violencia institucionalizada que derivó en la violenta muerte de Agostina Vega en manos del primer detenido por el caso y responsabilizó a la Justicia machista por lo sucedido. Agregar C5N en









Ricardo Darín expresó su opinión sobre los femicidios en argentina. Redes sociales

Ricardo Darín opinó públicamente sobre el brutal femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba. El actor expresó su impotencia tras la cadena de decisiones que, durante 2025, permitieron salir en libertad condicional a Claudio Barrelier, principal sospechoso por la muerte de la menor, y trató de "energúmenos" a los responsables.

En una entrevista televisiva que le realizaron en Europa, el argentino se refirió a la "tremenda" situación que se vive en nuestro país en torno a la violencia machista y a los femicidios. "Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no solo los movimientos feministas, sino también los hombres de la ciudadanía y la humanidad, deban pensar: ¿cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y amparados por otros que están peor?", cuestionó el actor.

Embed Ricardo Darín: "Si hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva"



El actor se refirió al femicidio de Agostina Vega y llamó a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/c4hQ8P1CqS — Filo.news (@filonewsOK) June 10, 2026 Además, se metió en los detalles del caso y señaló que se podría haber evitado la crueldad con la que actuó Barrelier. "Agostina no solo fue secuestrada: fue violada, asesinada, descuartizada y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género; fue detenido, después lo dejaron libre. Si esa línea de energúmenos hubiera hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica estaría viva hoy", explicó.

Darín se mostró atravesado por el caso y lanzó distintos interrogantes para intentar encontrar una salida. "¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? ¿Qué ocurre con los hombres? Ya no es una pregunta, no sé a quién se tiene que dirigir", preguntó.

El pedido de Ricardo Darín para tomar conciencia colectiva: "Tratemos de recordar" El intérprete argentino invitó a la reflexión colectiva para empezar a erradicar la violencia contra la mujer desde los actos más simples. "Propongo que todos tratemos de recordar, en nuestro grupo de amigos, si no detectamos en algún momento señales de alarma de violencia y que, en un determinado contexto, hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad violenta", detalló.

El actor apuntó también contra el negacionismo y los discursos de odio que son avalados por el gobierno argentino. "Este caso es una de las consecuencias", aseguró, y agregó que "encendió a un país" para rechazar los mensajes contra las mujeres y otras minorías. "¿Cómo se les ocurre negar, cómo les entra en la cabeza?", cerró.