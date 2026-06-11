El INDEC dará a conocer la inflación de mayo: estiman que se ubicará por debajo del 2,5%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al quinto mes de 2026. Aseguran que la cifra estará impulsada por las subas en alimentos, salud y bebidas. En la Ciudad de Buenos Aires, el dato fue de 2,1%.

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor del quinto mes del año. Tras el 2,6% de abril, las consultoras privadas proyectan un piso de 2,1% . Alimentos y Salud presionaron al alza, mientras que la calma cambiaria y el apretón monetario consolidan la tendencia a la baja.

El optimismo oficial sumó un fuerte respaldo esta semana con el IPC de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) , que registró un 2,1% (una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto a abril). Si bien la canasta porteña tiene mayor peso de los servicios que la nacional, el mercado lo lee como un anticipo contundente de la tendencia general.

El consenso de los privados muestra matices, pero coincide en el sendero de desinflación. La previsión más optimista pertenece a la Fundación Libertad y Progreso, que estimó un IPC del 2,1% . De confirmarse, implicaría una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales frente a abril, dejando la inflación acumulada de los primeros cinco meses en 14,7% y la interanual en un 33,2% .

Apenas un escalón por encima se ubicó C&T Asesores Económicos, cuyo relevamiento para el Gran Buenos Aires arrojó un 2,2%, el registro más bajo desde octubre pasado. En este escenario, la variación interanual treparía al 33,3% debido a una base de comparación más baja respecto al mismo mes del año anterior. En el extremo más conservador del mercado se posicionó Analytica, con una proyección del 2,5% , reflejando una desaceleración más leve tras captar variaciones de última hora en las góndolas durante la cuarta semana del mes.

El comportamiento de los precios minoristas durante mayo estuvo marcado por una fuerte heterogeneidad entre los distintos sectores. En la parte alta del índice, Salud se posicionó como uno de los rubros que aumentó por encima del promedio general, impulsado por la aceleración en los valores de los medicamentos y las cuotas de la medicina prepaga.

Por su parte, el estratégico rubro de Alimentos y Bebidas experimentó una suba del 2,7% mensual según los datos de C&T, mostrando una aceleración respecto de abril y una marcada dispersión interna. El principal motor alcista fue el precio de las verduras —de fuerte comportamiento estacional—, que saltó un 27%, mientras que los productos panificados avanzaron en torno al 2,5%. En contraposición, la carne volvió a actuar como un factor de moderación al registrar un incremento de apenas el 1%.

En el medio de la tabla, el sector de Vivienda se movió en línea con el nivel general de precios, exhibiendo ajustes moderados en las tarifas de los servicios públicos.

Finalmente, varios rubros clave se ubicaron claramente por debajo del promedio, ayudando a contener el índice final. Educación perdió el fuerte impulso estacional que había mostrado en marzo y abril, entrando en una meseta habitual para esta época del año. El sector de Transporte también acusó una marcada moderación tras los fuertes aumentos de combustibles de los meses previos, teniendo como mayor incidencia solo los incrementos regulados en el transporte público. Por último, tanto Indumentaria como Equipamiento del hogar mostraron subas muy paulatinas, fuertemente influenciadas por las campañas de descuentos asociadas al Hot Sale.