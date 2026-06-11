Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de junio

El oficial minorista opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación y continúa la tendencia bajista inaugurada el martes.

El dólar oficial va recortando la subida de la semana pasada.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído $5 en la rueda del miércoles , en la continuidad de la tendencia bajista inaugurada en la semana.

Continúa el retroceso del dólar: cayó por segunda jornada consecutiva

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda . Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.432,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,98, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.453,15.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.444 para la compra y $1.445,5 para la venta.