La Justicia pidió "urgente" la declaración jurada de Manuel Adorni: analizan si puede justificar las inversiones cripto

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió a ARCA y a la Oficina Anticorrupción que le envíen la presentación patrimonial del jefe de Gabinete y las rectificaciones efectuadas, en el marco de la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Buscan cotejar lo entregado con sus explicaciones públicas.

Finalmente, Manuel Adorni entregó este miércoles su declaración jurada, acorralado por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y las internas en el Gobierno. Y ahora, tras sus explicaciones públicas en televisión, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió a ARCA y a la Oficina Anticorrupción que le envíen en carácter “urgente” la presentación patrimonial del jefe de Gabinete y las rectificaciones efectuadas.

Buscan cotejar esa información reflejada en las nuevas declaraciones con el cruce de gastos e ingresos que ya está analizando el Ministerio Público Fiscal con asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El fiscal evalúa con lupa la capacidad de inversión de Adorni en las criptomonedas , tal cual sostuvo en una entrevista en LN+.

El funcionario afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según explicó, se trata de aproximadamente medio millón de dólares cuyo origen atribuyó a ahorros y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. Sostuvo que la omisión fue “un error” y aseguró que pagará “todos los impuestos” que correspondan.

Embed - C5N on Instagram: " Manuel Adorni defendió su declaración jurada: "Me dolió que me traten de chorro" En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete reveló que presentó su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y sostuvo que las inconsistencias detectadas se originaron por “el error de haber ahorrado en negro” junto a su esposa durante su etapa en el sector privado. Durante una entrevista televisiva en la señal LN+, Adorni reconoció que durante años ahorró dinero no declarado y afirmó que regularizará la situación ante ARCA. Según dijo, pagará “hasta la última multa” que corresponda. "Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", aseguró. ↔ Deslizá para conocer sus declaraciones más destacadas."

“Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002”, aseguró y contó en una entrevista que ese dinero lo encontró con su hermano en el departamento. “Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin; en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins; de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos u$s200.000 y ganamos u$s300.000 ″, dijo.

"Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Está hablando para poder presentarlos antes". La frase de Javier Milei corresponde al pasado 6 de mayo y había servido como una suerte de anuncio de que Adorni se aprestaba a presentar su declaración jurada. Pero aquel anticipo del Presidente se convirtió en una espera de más de 30 días: este miércoles 10 de junio, finalmente, el jefe de Gabinete entregó su presentación patrimonial luego de que trascendiera su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.

Según constataron fuentes de Casa Rosada que tuvieron acceso a la declaración, parte de los bienes y el aumento patrimonial de Manuel Adorni en los últimos dos años están amparados por el crecimiento de su tenencia de Bitcoins, una de las criptomonedas más importantes del mundo, cuya cotización hoy ronda los u$s60.000. Las mismas estarían dentro de las cuentas de las Apps Binance y Lemon, dos de las billeteras virtuales con mayor peso dentro de la operación de estos activos. "Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", argumentó el jefe de Gabinete en LN+.

La utilización de este tipo de sistema de pagos descentralizados es muy habitual dentro del mundo de las finanzas al que pertenecía Hayden Davies y Mauricio Novelli, los autores intelectuales de la creación de $LIBRA que Javier Milei promocionó el 14 de febrero pasado. Antes de dar el salto a la gestión nacional, Adorni también formaba parte del staff de "profesores" que dictaban y publicitaban cursos en NW Professional Traders, la empresa perteneciente a Novelli, de la que el Presidente también supo recibir una retribución por sus acciones de marketing y difusión.

El vínculo de Adorni con Novelli, en tanto, se extendió luego de su salto al Estado nacional. El por entonces vocero fue uno de los organizadores del Tech Forum, el evento cripto que ofició como antesala de lo que luego se concretaría en una estafa multimillonaria de la que el Presidente de la Nación formó parte. Incluso, se daba por descontado que el favorito de Karina Milei iba a ser el conductor del evento que iba a tener lugar en 2025 y debió suspenderse por el escándalo judicial que tiene al jefe de Estado como protagonista.