Sofía Sola habló sobre su carrera de modelaje en Barcelona y una frase preocupó a sus seguidores: "A veces me quiero morir"

La hija de Maru Botana se mudó a Europa para continuar con su carrera artística, pero parece que no la esta pasando bien, "me cuesta a veces", reveló.

Sofía Sola preocupo a sus seguidores tras contar como la esta pasando en España, el país que eligió para cambiar su vida y empezar de cero con su carrera de modelo.

La influencer, todos los días se comunica con sus seguidores, a través de historias, fotos o videos mostrando lo que es vivir fuera del país y lejos de la familia, pero un curioso mensaje que recibió de una seguidora, hizo que su contenido habitual, se convirtiera en una profunda reflexión.

"Hola chicos, estoy volviendo del local. ¿Cómo andamos? Andamos, andamos. El otro día, una chica me manda 'Che Sofi, yo también vivo acá en Barcelona, estoy acá haciendo el intercambio. ¿No te cuesta a veces?'. Y obvio, obvio que me cuesta ", comenzó diciendo en el video.

“A veces querés llorar, a veces querés reír, pero irme no me quiero ir. Obviamente, para los haters que van a decir 'Sofía es parte de crecer. ¿Qué se hace quejando esta pendeja? '. Chicos, siempre fui una nenita de mi madre, y de repente bueno... estar solapa..”, le dijo a sus seguidores en TikTok.

Tras esa frase, la hija de Maru Botana habló sobre lo sensible que se siente durante su estadía en España y cómo se siente con su imagen personal: “más en los días que estás sensible. Creo que será porque soy mujer o porque soy humana, pero hay veces que simplemente me quiero morir. C uando llego a la producción de fotos están todas impecables”.

Y continuó, “y cae el monstruo, no mentira, no el monstruo pero la humana, la que se clava las estrellitas, la que tiene un frentón, la que cae así con el pelo por cualquier lado, los ojos hinchados, y porque siempre fui más acostumbrada a ser yo".

Por último, la modelo decidió hablar sobre los problemas que tiene con su imagen y que debe trabajar, “Pero bueno, a veces si me pasa que tengo problemitas de confianza en mi misma y esas cosas, que las tengo que afilar un poco más. Estoy en un estado de compasión hacia mi misma, tratando de poder sanar 100%. Si yo no me tengo a mí, no tengo a nadie, eso me di cuenta”.

La modelo reveló porque dejó el país

La hija de Maru Botana y Bernardo Solá anunció en sus redes sociales que se va del país. Sofía, modelo e influencer, consiguió el trabajo de sus sueños nada más y nada menos que en Barcelona, ciudad en la que anhelaba vivir desde que era chiquita. "Me voy, Buenos Aires me hacía mal (...) el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal".

“Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”, comenzó contando Sofía y abrió el debate en redes sociales por sus polémicos dichos. “Desde que soy muy chiquitita, sueño con irme a vivir a una ciudad. Y cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”, explicó en TikTok.

Sofía Solá - Maru Botana

“El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria. (...) Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, siguió relatando.

Según lo relatado por la influencer, la decisión la tomó con consciencia gracias al trabajo terapéutico que realizó en el último tiempo. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era todo un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo redisfruto”, confesó y en ese sentido, direccionó su propósito: "En principio busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires. (...) En enero fui a una reunión en una agencia en Barcelona, quedé en la agencia de modelos allá y me voy a Barcelona hasta agosto".

Por último, explicó que pronto dejará el país para vivir su sueño: “Es mi última semana acá en Buenos Aires. Obviamente tengo miedo, nervios y todo... pero estoy súper entusiasmada por la situación que se me viene”. A sus 20 años, la modelo e influencer apostará a desarrollar su carrera en España dejando atrás un entorno que, según ella, la ataba y no la dejaba ir por sus sueños.