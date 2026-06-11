Canasta básica: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo

Los aumentos de precios de la canasta que mide la pobreza se desaceleraron, en línea con el recorte del IPC. Por el contrario, hubo un alza en la canasta alimentaria.

La Canasta básica total (CBT) aumentó por debajo de la inflación de mayo y escaló 2% respecto a abril. Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no ser pobres en el quinto mes del año. El aumento interanual fue de 34,9% en comparación a mayo de 2025 y, en lo que va del año, la CBT acumula un aumento de 14,5%.

La otra cara de la inflación de mayo: los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5%

Por otro lado, la suba de la Canasta básica alimentaria (CBA) sí superó la inflación de 2,1% en mayo y se situó en 2,4% con respecto a abril. En los primeros cinco meses de 2026 acumula una suba de 15,6% y el incremento interanual fue de 36,2% en comparación con mayo de 2025.

Un hogar de cinco integrantes sí necesitó más de $1.500.000 para no ser pobre en mayo: $1.576.346. La línea de indigencia para una persona adulta fue de $220.468 y la de pobreza fue de $485.030, lo que mantiene al Salario Mínimo Vital y Móvil como un sueldo de pobreza .

Mientras que una familia de tres miembros necesitó $1.193.173 para no ser pobre y $542.351 para no ser indigente.

#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo https://t.co/Vu1B2iEEH5 pic.twitter.com/Im2wb4Id1M

Desde diciembre de 2025 que la CBT mantiene una tendencia a la baja, pero no perfora el piso de 2% . La CBA revirtió la baja que sostenía desde enero, en abril había caído a 1,1%.

Cómo calcula el INDEC la CBT y la CBA

Para determinar la CBT se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA).

La inflación de mayo cayó a 2,1%

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor del quinto mes del año. En mayo de 2026, la inflación medida fue del 2,1%, mostrando una leve moderación respecto a abril. En lo que va del 2026, el aumento acumulado es de 14,7%, y si se compara con mayo de 2025, los precios son 33,2% más altos.