11 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Canasta básica: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo

Los aumentos de precios de la canasta que mide la pobreza se desaceleraron, en línea con el recorte del IPC. Por el contrario, hubo un alza en la canasta alimentaria.

Por
La inflación bajó a 2

La inflación bajó a 2,1% en mayo.

La Canasta básitca total subió 2% en mayo.

La Canasta básitca total subió 2% en mayo.

La Canasta básica total (CBT) aumentó por debajo de la inflación de mayo y escaló 2% respecto a abril. Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no ser pobres en el quinto mes del año. El aumento interanual fue de 34,9% en comparación a mayo de 2025 y, en lo que va del año, la CBT acumula un aumento de 14,5%.

La inflación de mayo se vio en visiblesen telefonía, educación y alimentos estacionales. 
Te puede interesar:

La otra cara de la inflación de mayo: los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5%

Por otro lado, la suba de la Canasta básica alimentaria (CBA) sí superó la inflación de 2,1% en mayo y se situó en 2,4% con respecto a abril. En los primeros cinco meses de 2026 acumula una suba de 15,6% y el incremento interanual fue de 36,2% en comparación con mayo de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2065147281104326778?s=20&partner=&hide_thread=false

Mientras que una familia de tres miembros necesitó $1.193.173 para no ser pobre y $542.351 para no ser indigente.

Desde diciembre de 2025 que la CBT mantiene una tendencia a la baja, pero no perfora el piso de 2%. La CBA revirtió la baja que sostenía desde enero, en abril había caído a 1,1%.

Cómo calcula el INDEC la CBT y la CBA

Para determinar la CBT se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA).

La inflación de mayo cayó a 2,1%

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor del quinto mes del año. En mayo de 2026, la inflación medida fue del 2,1%, mostrando una leve moderación respecto a abril. En lo que va del 2026, el aumento acumulado es de 14,7%, y si se compara con mayo de 2025, los precios son 33,2% más altos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La industria se encuentra a la baja.

La industria manufacturera no repunta y bajó un 2,8% interanual en abril

Analistas estiman que rondará el 2,1 y 2,6%.

La inflación bajó a 2,1% en mayo y acumula 14,7% en 2026

El cálculo parte siempre del mayor ingreso bruto registrado entre enero y junio.

Quiénes reciben un aguinaldo de $500.000 en junio 2026

El proyecto busca aliviar la situación de las pymes.

Presentan un proyecto para pymes que suspende embargos de ARCA y establece pagos en hasta 60 cuotas

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.500.000 pesos a 30 días en junio 2026

El riesgo país se ubica en los 461 puntos básicos.

El riesgo país bajó hasta los 450 puntos y opera a su nivel más bajo desde 2018

Rating Cero

Moria y Antonella

Moria Casan opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

Una ex novia de Leonardo DiCaprio pidió conocer a Messi: Estoy tratando de localizarlo

Una ex novia de Leonardo DiCaprio pidió conocer a Messi: "Estoy tratando de localizarlo"

yesica y exequiel

Yésica Frías, la ex mujer de Exequiel Palacios reveló una historia de infidelidad en la Scaloneta

Las programaciones irán a tono con la fiebre futbolera y acompañarán el día a día de la Selección Argentina.

Guerra en el streaming: cómo será la cobertura del Mundial 2026 de los principales canales

Majo Favale y Lotocki

Majo Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, habló de su situación personal "No me avergonzaría vender contenido para vivir"

La relación entre el cantante y la conductora duró unos pocos meses, aunque el vínculo venía de antes con acercamientos, rumores y apariciones públicas.

La confesión inédita sobre el romance de L-Gante y Wanda Nara que impactó a todos: "Lo veía..."

últimas noticias

Moria y Antonella

Moria Casan opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

Hace 6 minutos
José Mourinho vuelve al Bernabéu.

Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho como entrenador hasta 2029

Hace 10 minutos
La inflación bajó a 2,1% en mayo.

Canasta básica: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo

Hace 11 minutos
El PRO le reclamó a Adorni que actúe con transparencia.

El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible"

Hace 15 minutos
Manuel Adorni presentó su declaración jurada y fue cuestionado por su relato. 

Diputados piden que Manuel Adorni vuelva al Congreso a dar explicaciones porque mintió

Hace 26 minutos