Se terminó la espera: empieza el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica

Live Blog Post

Gianni Infantino mencionó a Argentina entre los equipos con más chances de ganar el Mundial 2026

A horas del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó a Argentina entre los equipos que ve "muy bien" para ganar la Copa del Mundo, aunque deslizó: "Será muy difícil vaticinar quién puede ganar". Su paso por Ciudad de México le recordó a Diego Maradona en el estadio Azteca en 1986 y definió: "Fue una emoción única".

Infantino también ve con posibilidades de ganar a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Marruecos, Senegal y Noruega. "Hay muchos factores que condicionarán lo que pase, pero todos los equipos están muy bien preparados. Vamos a disfrutarlo", concluyó el abogado en conferencia de prensa.

Sobre el Mundial de México 1986 destacó: "Recordamos el 'Ta ta ta' de ese golazo. También la final contra Alemania". "El recuerdo de este estadio es único, el Azteca tiene magia", insistió el dirigente deportivo. Este jueves el Estadio Azteca romperá un récord absoluto al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).