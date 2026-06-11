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Gran expectativa

Se terminó la espera: empieza el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica

Por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 equipos y se disputará en tres sedes. El partido inaugural en tierra mexicana será en el Estadio Azteca, que contará con una gran ceremonia. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarán su sexto y última cita mundialista.

- 11 de junio 2026 - 09:04
México y Sudáfrica jugarán en el Estadio Azteca.

México y Sudáfrica jugarán en el Estadio Azteca.

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Después de tres años y medio se vuelve a respirar un ambiente mundialista: este jueves empieza el Mundial 2026, el primero que tendrá un récord histórico. Por primera vez, una Copa del Mundo se disputará en tres sedes distintas, como Estados Unidos, México y Canadá y se jugará con 48 selecciones.

El torneo contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes y se extenderá hasta el 18 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El partido inaugural será en México, donde el país anfitrión se enfrentará a Sudáfrica desde las 16 en el místico Estadio Azteca. Durante este misma jornada, se jugará un segundo partido, también del Grupo A, entre Corea del Sur y República Checa. Esta competencia mundialista será nostálgica para los amantes del fútbol ya que será el último de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La Selección argentina, que debutará el próximo martes frente a Argelia, llega como la defensora del título luego del obtenido en Qatar 2022, y tendrá la idea de volver a repetir, aunque no será la única candidata para obtenerlo, sino que Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania e Inglaterra, siempre aparecen como potencias.

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Gianni Infantino mencionó a Argentina entre los equipos con más chances de ganar el Mundial 2026

A horas del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó a Argentina entre los equipos que ve "muy bien" para ganar la Copa del Mundo, aunque deslizó: "Será muy difícil vaticinar quién puede ganar". Su paso por Ciudad de México le recordó a Diego Maradona en el estadio Azteca en 1986 y definió: "Fue una emoción única".

Infantino también ve con posibilidades de ganar a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Marruecos, Senegal y Noruega. "Hay muchos factores que condicionarán lo que pase, pero todos los equipos están muy bien preparados. Vamos a disfrutarlo", concluyó el abogado en conferencia de prensa.

Sobre el Mundial de México 1986 destacó: "Recordamos el 'Ta ta ta' de ese golazo. También la final contra Alemania". "El recuerdo de este estadio es único, el Azteca tiene magia", insistió el dirigente deportivo. Este jueves el Estadio Azteca romperá un récord absoluto al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Gianni Infantino FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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México jugará el primer partido del Mundial frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca

La selección de México jugará este jueves contra Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A, y será el partido inaugural del Mundial 2026, el primero de las tres sedes, de Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) y se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca, mientras que el árbitro designado fue el brasilero Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo. El choque se podrá ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Este enfrentamiento cuenta con el gran atractivo de que será una reedición del partido inaugural de Sudáfrica 2010, que había finalizado 1 a 1, con los tantos de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

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Empieza el Mundial 2026: Shakira estará en la ceremonia inaugural en México

El Mundial 2026 se convertirá en el primero de la historia en contar con tres naciones anfitrionas y 48 equipos competidores, lo que amplifica y multiplica la magnitud de cada evento. De este modo, se desarrollarán tres ceremonias de apertura (una en México, otra en Estados Unidos y otra en Canadá) para que cada país organizador exhiba su identidad cultural.

La ceremonia de apertura en México comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario emblemático donde se consagraron Pelé y Diego Maradona.

Shakira llegó a México y revolucionó a los fanáticos del Mundial 2026, donde tendrá a su cargo la apertura del evento. La cantante compartió en sus redes los ensayos para el torneo que empieza este 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, organizado por la FIFA. "¡Ha sido una semana de ensayos sin parar para nosotros, estamos listos!".

Embed - Shakira on Instagram: "It has been a non-stop rehearsal week for us, we are ready!! Can’t wait to see you all tomorrow at the @fifaworldcup Opening Ceremony."
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Mundial 2026: el fixture completo de los 104 partidos con días y horarios

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario completo del Mundial 2026 que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Luego del sorteo, donde se confirmó que la Selección argentina encabezará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, se revelaron las sedes y estadios para los 104 partidos.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

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